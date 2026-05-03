Báo Yemen vừa ca ngợi vừa dè chừng U.17 Việt Nam, thừa nhận trận ra quân châu Á cực khó

Theo Sahaafa, U.17 Yemen đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với cường độ cao tại Jeddah (Ả Rập Xê Út). “Đội tuyển U.17 Yemen đang tiếp tục chương trình chuẩn bị với cường độ cao trong chuyến tập huấn nước ngoài… nhằm sẵn sàng tham dự VCK U.17 châu Á”, tờ báo này cho biết. Dưới sự dẫn dắt của HLV Haitham Al-Asbahi cùng các trợ lý, đội bóng Tây Á duy trì tập luyện hằng ngày, tập trung vào việc nâng cao thể lực, hoàn thiện chiến thuật và cải thiện khả năng phối hợp.

Sahaafa nhấn mạnh bầu không khí trong đội hiện tại “rất kỷ luật và đầy nhiệt huyết”, khi các cầu thủ trẻ thể hiện sự tiến bộ rõ rệt cả về thể chất lẫn kỹ thuật. Các buổi tập được xây dựng với mục tiêu giúp toàn đội đạt trạng thái tốt nhất trước ngày khai mạc, trong đó ưu tiên các bài tập chiến thuật và tăng cường thể lực để đáp ứng yêu cầu thi đấu cường độ cao.

U.17 Yemen vẫn đang rất tích cực tập luyện, chuẩn bị cho U.17 châu Á 2026 ẢNH: FACEBOOK YEMEN FA

U.17 Việt Nam sẽ mang đến thử thách lớn cho U.17 Yemen

Dù vậy, khi đề cập đến trận ra quân gặp U.17 Việt Nam (0 giờ ngày 7.5), Sahaafa tỏ ra khá thận trọng. Tờ báo này nhận định: “Cuộc đối đầu với U.17 Việt Nam sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng giành vé dự VCK World Cup của U.17 Yemen tại giải. Ở trận ra quân, U.17 Yemen sẽ đối đầu U.17 Việt Nam - một đối thủ tiến độ rất nhanh và sở hữu lứa cầu thủ đồng đều ở kỳ giải lần này. Dù chỉ mới là lượt đấu đầu tiên nhưng đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu có ý nghĩa bản lề trong cuộc đua giành vé đi tiếp của bảng đấu”.

Cùng góc nhìn, Al Sahwa cũng đánh giá bảng C là một trong những bảng đấu khó lường nhất giải. Đáng chú ý, tờ báo này dành sự tôn trọng đáng kể cho U.17 Việt Nam khi cho rằng đội bóng của HLV Roland là tập thể rất mạnh, khó bị đánh bại.

Al Sahwa nhận xét: “Các con số thống kê đang gây áp lực không nhỏ lên đại diện Đông Nam Á. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, U.17 Việt Nam chưa thể giành chiến thắng trước Yemen (hòa 2, thua 1). Tuy nhiên, không vì thế mà đánh giá thấp đối thủ này. Những kết quả trong quá khứ chỉ mang tính tham khảo, bởi U.17 Việt Nam hiện tại đã thay đổi đáng kể”.

Al Sahwa dẫn chứng: “Lần gần nhất hai đội chạm trán là tại vòng loại U.17 châu Á 2025… U.17 Việt Nam đã cầm chân U.17 Yemen với tỷ số 1-1. Trong bối cảnh hiện tại, khi bóng đá trẻ Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ cả về tổ chức lẫn chất lượng cầu thủ thì rõ ràng sức mạnh họ đã được nâng cấp, không còn dễ bị “bắt nạt” như trước”.

U.17 Yemen được cảnh báo sẽ gặp thử thách lớn ở trận ra quân gặp U.17 Việt Nam ẢNH: FACEBOOK YEMEN FA

Trong khi đó, trang Yemen-Press bình luận: “U.17 Việt Nam là tập thể có tổ chức tốt, giàu kỷ luật. Chính điều đó sẽ khiến trận ra quân của U.17 Yemen gặp rất nhiều thử thách, bất chấp chúng ta có nhiều thời gian chuẩn bị”.

Không chỉ dừng ở việc phân tích U.17 Việt Nam, báo chí Yemen cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội nhà. Sau giai đoạn tập huấn kéo dài 5 tuần tại Sana’a, ban huấn luyện hiện đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự giải, đồng thời tiếp tục đưa đội sang Ả Rập Xê Út để hoàn thiện những khâu cuối cùng. Các trận giao hữu với những CLB trong nước như Al-Ahli, Al-Wahda hay Al-Yarmouk cũng giúp U.17 Yemen tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước ra sân chơi châu lục.