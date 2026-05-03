Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bóng đá trẻ Việt Nam thay đổi vị thế nhờ đâu?

Thiếu Bá
03/05/2026 09:57 GMT+7

Bóng đá trẻ Việt Nam (VN) vươn lên vị trí số 1 Đông Nam Á, mở ra cơ hội lớn chinh phục đấu trường châu Á. Tất cả những thành tích đó đến từ cách làm bài bản của các nhà quản trị bóng đá VN, cộng với sự hỗ trợ rất lớn của các lò đào tạo trong nước.

Đội U.17 VN độc chiếm kỷ lục 4 lần vô địch U.17 Đông Nam Á (các năm 2006, 2010, 2017 và 2026), vượt qua đại diện của các nền bóng đá Úc và Thái Lan (mỗi đội 3 lần vô địch), Indonesia và Malaysia (mỗi đội 2 lần vô địch). Đội U.23 VN đang giữ vị thế độc tôn trong khu vực: vô địch SEA Games ở 3 trong số 4 kỳ đại hội gần nhất (các năm 2019, 2022 và 2025), 3 lần liên tiếp vô địch U.23 Đông Nam Á ở các giải gần nhất (2022, 2023 và 2025), là đội bóng duy nhất tại Đông Nam Á từng giành huy chương ở giải U.23 châu Á (HCB năm 2018 và HCĐ năm 2026).

U.23 VN vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, thành tích nổi bật của bóng đá trẻ VN

Những thành công vang dội mà bóng đá trẻ VN đạt được gần đây không phải là sự may mắn ngẫu nhiên. Đó là kết quả của gần hai thập niên nỗ lực không ngừng nghỉ, từ việc tái thiết toàn diện hệ thống đào tạo trẻ trong nước, đến những định hướng chiến lược và sự đầu tư bài bản của các học viện và Liên đoàn Bóng đá VN (VFF). Trong suốt 20 năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ. Bắt đầu từ sự ra đời của Học viện bóng đá trẻ HAGL JMG, sau đó là sự tiếp nối của một loạt học viện, trung tâm đào tạo trong nước, đáng kể có PVF, Hà Nội FC, Thể Công Viettel, SLNA, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nutifood JMG… Các học viện, trung tâm đào tạo bóng đá không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, còn VFF đóng vai trò then chốt trong việc hoạch định lộ trình phát triển, từ việc xây dựng các giải đấu trẻ chuyên nghiệp, tạo cơ hội thi đấu cọ xát, đến việc áp dụng các phương pháp huấn luyện tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trình độ kỹ thuật, thể hình, thể lực của cầu thủ trẻ VN tốt hơn hẳn trước đây, chơi kiểm soát bóng tốt, cho dù phải đối đầu với đại diện của các nền bóng đá rất mạnh như Úc (tại giải U.17 Đông Nam Á 2026), Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, UAE (tại giải U.23 châu Á 2026). Nhiều cầu thủ trẻ VN có tầm vóc không thua gì cầu thủ châu Âu nên có thể tranh chấp tay đôi sòng phẳng với các đối thủ đến từ Đông Bắc Á và Tây Á. Bóng đá VN đã tạo ra môi trường để các cầu thủ trẻ có điều kiện thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh. Chúng ta có đầy đủ các giải cấp quốc gia, từ U.9, U.11, U.13, U.15, U.17, U.19 cho đến U.21, điều hiếm thấy trong khu vực. Đây chính là thành quả từ khâu quy hoạch và định hướng xuyên suốt của VFF qua nhiều năm liền.

Trước những giải đấu quốc tế, các đội tuyển trẻ VN cũng được chuẩn bị rất tốt. Họ được tập trung thường xuyên, thi đấu cọ xát với nhiều đội có chất lượng để làm quen với áp lực khi đối đầu các đối thủ mạnh. Nhờ mối quan hệ rộng và sâu với các liên đoàn bóng đá quốc tế, VFF đã có điều kiện đưa một số đội tuyển, đội tuyển trẻ ra nước ngoài tập huấn, đấu giao hữu. VFF đã thể hiện vai trò định hướng rõ rệt. Chính vì thế, quả ngọt mà bóng đá trẻ VN có được ngày hôm nay đến từ sự vun trồng trong suốt gần 20 năm qua, chứ không phải từ trên trời rơi xuống. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
