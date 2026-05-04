Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Hồng Nam
04/05/2026 12:20 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho HLV Kim Sang-sik và các cộng sự của ông.

Thông tin từ Bộ VH-TT-DL cho biết: "Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân của đội U.22 Việt Nam. 

HLV Kim Sang-sik được các học trò U.22 Việt Nam công kênh sau tấm HCV SEA Games 33

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cụ thể, Quyết định nêu rõ, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân có thành tích huấn luyện, chỉ đạo các VĐV đội tuyển bóng đá nam U.22 quốc gia thi đấu xuất sắc giành HCV tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tổ chức tại Thái Lan năm 2025 gồm ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc), HLV đội tuyển bóng đá nam U.22 quốc gia; Các ông Yoon Dong-hun (Hàn Quốc), Lee Jung-soo (Hàn Quốc), Lee Woon-jea (Hàn Quốc) đảm nhận vị trí trợ lý HLV đội tuyển bóng đá nam U.22 quốc gia".


Kim Sang-sik Bộ VH-TT-DL Lee Woon-jea
