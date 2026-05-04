Sếp lớn U.17 Yemen tuyên bố mạnh mẽ trước cuộc đối đầu U.17 Việt Nam, bác bỏ thông tin xấu

Trong phát biểu mới nhất, Phó trưởng đoàn đội U.17 Yemen, đồng thời là Chủ tịch chi nhánh Liên đoàn Bóng đá Yemen tại Ban Thư ký, ông Rajih Al-Qadami, khẳng định tham vọng không nhỏ của đội nhà: “Chúng tôi đến Ả Rập Xê Út để thi đấu và tái hiện thành tích lịch sử năm 2002 là giành vé đến World Cup. Các cầu thủ trẻ chúng tôi rất tài năng và hoàn toàn có thể làm được điều đó”.

Tuyên bố này của ông Rajih Al-Qadami nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông Yemen, bởi đội U.17 nước này rơi vào bảng đấu được đánh giá rất khó với sự hiện diện của U.17 Việt Nam, U.17 UAE và đặc biệt là U.17 Hàn Quốc.

U.17 Yemen quyết tâm tạo nên bất ngờ ở bảng C ẢNH: FACEBOOK AFC

U.17 Yemen nhận được sự động viên rất lớn từ CĐV

Không dừng lại ở mục tiêu chuyên môn, ông Al-Qadami còn kêu gọi người hâm mộ Yemen tạo nên một “làn sóng tiếp lửa” ngay tại Jeddah. Theo trang Sahaafa: “Khi đến Ả Rập Xê Út, ông Rajih Al-Qadami cũng rất tích cực gặp mặt CĐV. Đồng thời, sau lời kêu gọi của ông, cộng đồng người Yemen đang sinh sống tại Ả Rập Xê Út đã đến trực tiếp khách sạn, động viên đội U.17. Dự kiến, họ sẽ tiếp tục đến sân với số lượng lớn để cổ vũ đội nhà trong trận gặp U.17 Việt Nam. Đây được xem là yếu tố có thể tạo ra áp lực đáng kể với đại diện Đông Nam Á, mang về lợi thế cho U.17 Yemen”.

Truyền thông Yemen cũng liên tục nhấn mạnh yếu tố tinh thần này. Tờ Al Sahwa mô tả bầu không khí trước giải đấu như “giấc mơ bắt đầu từ Jeddah”, nơi các cầu thủ trẻ Yemen đang đạt trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất.

“U.17 Yemen vẫn duy trì cường độ tập luyện cao suốt nhiều ngày, tập trung hoàn thiện chiến thuật cho trận gặp U.17 Việt Nam – đối thủ được xem là bản lề cho cơ hội đi tiếp”, Al Sahwa nhấn mạnh.

Trong khi đó, nhà báo Rozina Mohammed của trang Mojaz News thẳng thắn chỉ ra mức độ quan trọng của trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Yemen. Ông bình luận: “Nếu giành chiến thắng trước Việt Nam, cánh cửa vào vòng knock-out sẽ rộng mở. Ngược lại, thất bại có thể khiến mọi thứ sụp đổ ngay từ đầu. Vì thế, U.17 Yemen không hề xem nhẹ U.17 Việt Nam, mà ngược lại còn chuẩn bị rất kỹ cho màn đối đầu quan trọng”.

Đông đảo CĐV có mặt ở khách sạn Marriott, Jeddah (Ả Rập Xê Út) để động viên U.17 Yemen ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong cập nhật mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Yemen, đội tuyển trẻ nước này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng tại Jeddah. Ban huấn luyện, đứng đầu là HLV Haitham Al-Asbahi đã tăng cường các bài tập chiến thuật và đặc biệt chú trọng yếu tố tâm lý. Toàn đội được yêu cầu duy trì sự tập trung cao độ, tránh sai sót trong trận đấu quan trọng với U.17 Việt Nam.

Đáng chú ý, lãnh đạo bóng đá Yemen cũng bác bỏ những thông tin tiêu cực liên quan đến công tác hậu cần, khẳng định đội đã được đảm bảo đầy đủ điều kiện để thi đấu. Điều này phần nào cho thấy sự ổn định nội bộ, giúp các cầu thủ có thể toàn tâm hướng đến mục tiêu chuyên môn.

Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán U.17 Yemen vào 0 giờ ngày 7.5. Đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi kết quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng C. Trong bối cảnh đối thủ vừa đặt tham vọng lớn, vừa sở hữu “điểm tựa” khán giả đông đảo, thầy trò HLV Cristiano Roland được dự báo sẽ phải đối mặt với không ít sức ép.