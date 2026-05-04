Đội tuyển Việt Nam muốn mạnh hơn: Đừng lo, thầy Kim còn 'mỏ vàng'

Đội tuyển Việt Nam tìm 'rượu mới'

Đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2024 nhờ phong độ chói sáng của chân sút Nguyễn Xuân Son (7 bàn sau 5 trận), trên nền tảng lối chơi trực diện, tốc độ mà HLV Kim Sang-sik xây dựng cách đây 2 năm.

Không chỉ "mát tay" khi biến tập thể rệu rã dưới thời người tiền nhiệm Philippe Troussier thành cỗ máy chiến thắng tại AFF Cup, ông Kim còn để lại dấu ấn riêng biệt với những phát hiện mới mẻ.

Hai Long (trái) trở thành trụ cột đội tuyển Việt Nam nhờ thầy Kim ẢNH: MINH TÚ

Đó là thủ môn Nguyễn Đình Triệu, người đã đi từ chỗ vô danh để bước lên sân khấu lớn, trở thành thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2024. Tiền vệ Doãn Ngọc Tân lần đầu lên tuyển, để rồi chơi ấn tượng ở tuyến giữa nhờ nguồn năng lượng dồi dào, bền bỉ cùng lối đá máu lửa.

Tài năng trẻ Bùi Vĩ Hào cũng bứt lên dưới thời HLV Kim Sang-sik, được giao vai trò đeo bám, pressing trên tuyến đầu để ngăn ý đồ triển khai của đối thủ từ trong "trứng nước". Nguyễn Hai Long từng lên tuyển trước đây, nhưng phải đến khi ông Kim trao gửi niềm tin, tiền vệ sinh năm 2000 mới rực sáng với 2 bàn thắng, trong đó có pha lập công ấn định chiến thắng 3-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt về. Châu Ngọc Quang, viên ngọc đến từ HAGL, cũng là làn gió mới mẻ trên hàng tiền vệ với khả năng cầm bóng, rê dắt, xâm nhập và di chuyển xông xáo.

Sau 2 năm, đội tuyển Việt Nam trở lại AFF Cup 2026 với vị thế đương kim vô địch. So với giải trước, học trò của ông Kim nhuần nhuyễn, bản lĩnh. Tuy nhiên, cũng giống AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam vẫn cần gương mặt mới để làm dày đội hình, tăng sức cạnh tranh và gây bất ngờ cho đối thủ.

Khao khát làm mới đội tuyển Việt Nam được ông Kim truyền tải qua từng đợt tập trung, với những nhân tố "lạ".

HLV Kim Sang-sik từng gọi Lý Đức lên tuyển ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa từng có vé lên tuyển đầu năm 2025, khi đội khởi đầu vòng loại Asian Cup 2027. Cũng bước lên từ V-League, còn có tiền đạo Phạm Gia Hưng của Ninh Bình, người đã khoác áo tuyển 3 đợt tập trung gần nhất, cùng chân sút Nguyễn Trần Việt Cường của Becamex TP.HCM, nhân tố lần đầu khoác áo tuyển ở đợt tập trung tháng 3.

Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Phi Hoàng, Trần Trung Kiên, Nguyễn Nhật Minh là những nhân tố được ông Kim chọn lọc từ U.23 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Nhìn chung, việc huấn luyện U.23 Việt Nam giúp ông Kim đánh giá tiềm năng lớp kế cận nhằm trao cơ hội. Nhưng V-League mới là sân chơi thực chiến để đánh giá đẳng cấp cầu thủ. Những "cơn gió lạ" của đội cách đây 2 năm như Ngọc Tân, Ngọc Quang, Hai Long đều được chọn lọc từ những trận V-League mà ông Kim trực tiếp đến sân quan sát và thẩm định.

Cơ hội cho Việt Cường và Đình Bắc

Sự mới mẻ của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026 sẽ đến từ hàng công, với nguồn tài nguyên dồi dào mà ông Kim đang có. Bên cạnh ngoại binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên vốn dĩ đã chứng tỏ đẳng cấp suốt 5 năm đá V-League, ông Kim đang có hai ngọc quý chưa khai thác hết tiềm năng. Đó là Việt Cường và Đình Bắc.

Đình Bắc (áo đỏ) sẽ rực sáng ở AFF Cup? ẢNH: MINH TÚ

Việt Cường là tài năng bị "lãng quên" ở nhiều cấp độ đội tuyển suốt nhiều năm. Chân sút sinh năm 2000 có chiều cao tốt (1,8 m) tầm hoạt động rộng, chịu khó tranh chấp, di chuyển và chạy chỗ hút người tốt.

6 bàn sau 17 trận ở V-League mùa này không chỉ là thành tích tốt nhất sự nghiệp của Việt Cường, mà còn cho thấy nỗ lực bước ra ánh sáng của tiền đạo đang nỗ lực thế vai đàn anh Nguyễn Tiến Linh. Pha solo qua hơn nửa chiều dài sân để ghi bàn vào lưới Hà Nội là dấu hiệu của một chân sút đã sẵn sàng làm nên chuyện nếu được tin tưởng.

Đình Bắc cũng bùng nổ với 8 bàn trong 5 trận gần nhất, khiến quãng thời gian "tịt ngòi" nửa đầu mùa giải trở thành dĩ vãng. Vượt qua áp lực kỳ vọng từ giải U.23 châu Á, Đình Bắc thực sự trưởng thành dưới bàn tay dìu dắt của người thầy nghiêm khắc, tận tâm Alexandre Polking. Chân sút sinh năm 2004 hưởng lợi từ hệ thống CLB Công an Hà Nội vốn dĩ đã nhuần nhuyễn, nhưng không thể phủ nhận, Đình Bắc đủ toàn năng để trở thành mũi tấn công đáng gờm. Anh có tốc độ, kỹ thuật, khả năng tì đè cùng nhãn quan sắc bén được mài sắc từng ngày.

Đình Bắc từng không được trọng dụng ở đội tuyển Việt Nam. Nhưng, thời thế đã khác. AFF Cup 2026 là sân khấu đủ lớn để Đình Bắc bước lên và trở thành trụ cột.