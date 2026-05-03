Ninh Bình và Thể Công Viettel hòa mà như cùng... thua: Đua vô địch sắp hạ màn

CLB Ninh Bình phung phí cơ hội

Chiến thắng 1-0 của CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) trước Hải Phòng ở vòng 21 V-League đã đặt Thể Công Viettel vào thế tiến thoái lưỡng nan. Học trò HLV Velizar Popov gần như không còn cơ hội vô địch do kém đội đầu bảng 12 điểm, đồng thời bị hai đội xếp sau gồm Ninh Bình và Hà Nội áp rất sát phía sau.

Nếu thua Ninh Bình ở trận cầu tâm điểm diễn ra tối 3.5 trên sân vận động Hàng Đẫy, Thể Công Viettel có nguy cơ bị đối thủ bắt kịp.

CLB Ninh Bình (áo đen) phải thắng để trở lại tốp 3, nhưng họ đã để đối thủ chia điểm ẢNH: MINH TÚ

Chính áp lực phải thắng khiến Thể Công Viettel dù kiểm soát thế trận, nhưng lại nhập cuộc tương đối "căng cứng". Ngược lại, Ninh Bình chủ động đẩy cao đội hình pressing, gây áp lực triệt để, buộc chủ nhà phải đá bóng dài vốn chẳng phải thế mạnh.

Ngay phút thứ 7, đấu pháp pressing đã mang đến cho đội khách Ninh Bình cơ hội. Nhận bóng sát vòng cấm, Imoh Fred Friday rê cắt ngang, rồi dứt điểm sau hai nhịp nhứ - nhả đưa bóng đi dội cột dọc. Sau đó đúng 2 phút, Thể Công Viettel đáp lời với cú đá vọt xà của Paulinho. Thủ môn Văn Lâm đã đấm bóng... đúng tầm băng vào của Paulinho, song pha dứt điểm của ngoại binh Thể Công Viettel chưa đủ sắc sảo để đưa bóng vào lưới, dù lực đi cực tốt.

Hai đội sau đó tạo ra thế trận đôi công ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 28, khi thủ môn Văn Lâm của Ninh Bình băng ra phạm lỗi với Văn Khang. Pha xoạc bóng của Văn Lâm đã trúng chân đối thủ trước khi trúng bóng, nên trọng tài Chae Sang-hyeop đã quyết đoán rút thẻ vàng và chỉ tay vào chấm 11 m.

Trước khi Lucao bước lên nhận trách nhiệm đá phạt đền, Tiến Anh (đồng đội cũ của Lucao ở Thể Công Viettel) đã "phím" cho Văn Lâm hướng bóng Lucao có thể nhắm đến. Kết quả là, Văn Lâm đổ người thành công cản cú sút của Lucao, nhưng Văn Khang đã băng vào đúng lúc với cú sút bồi chân trái ở góc hẹp, mở tỷ số cho Thể Công Viettel ở phút 30.

Văn Khang mang về quả phạt đền và đệm bóng ghi bàn ẢNH: MINH TÚ

Trọng tài Hàn Quốc rút thẻ đỏ

Những phút sau bàn thua, CLB Ninh Bình tạo ra thế tấn công sáng nước nhưng dứt điểm kém hiệu quả. Tiêu biểu là cú sút vọt xà vô duyên của Geovane Magno sau đường tạt bóng như đặt của Tiến Anh, hay pha dứt điểm bị cản lại của Quốc Việt trước cầu môn rộng mở sau đường chuyền ngang dường như thừa lực của Gia Hưng.

Thế nhưng, chủ nhà Thể Công Viettel chỉ có thể giữ ưu thế tỷ số, chứ không giữ được sự cân bằng quân số trước khi hiệp 1 khép lại. Phút 45+4, tiền vệ Hoàng Minh có pha vào bóng thô bạo bằng gầm giày với cầu thủ Ninh Bình, dẫn đến bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu.

Cân tài cân sức

CLB Ninh Bình đã dồn lên sau giờ nghỉ để tìm bàn gỡ, đối lập với thế trận phòng ngự chặt chẽ mà Thể Công Viettel giăng ra mỗi khi dẫn trước.

Được đá hơn người, Tiến Anh cùng đồng đội làm chủ hoàn toàn trận đấu. Phút 52, Quang Nho nhận bóng sát vòng cấm Thể Công Viettel, căn chỉnh bóng cẩn thận trước khi cứa lòng chân phải cực hiểm hóc. Thủ môn Văn Việt đã bay người hết cỡ, nhưng không cứu nổi cú sút quá khó của Quang Nho. Trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Quang Nho gỡ hòa cho CLB Ninh Bình ẢNH: MINH TÚ

CLB Ninh Bình thừa thắng xông lên. Phút 70, Văn Thuận xoay người dứt diểm chân trái uy lực, song bóng đi không đủ khó để hạ được Văn Việt.

Tuy nhiên, càng về cuối trận, thế công của CLB Ninh Bình càng... "nguội". Cơn mưa xối xả trên sân Hàng Đẫy đã cản lại nhịp tấn công của đội khách, khi các cầu thủ không thể phối hợp nhuyễn để đưa bóng lên tuyến tấn công. Những phút cuối trận, CLB Ninh Bình mới bắt đầu khai thác được lỗ hổng hàng thủ Thể Công Viettel. Phút 88, Hoàng Đức cầm bóng xộc vào trung lộ rồi chọc khe vừa tầm cho Văn Thuận băng xuống, song thủ môn Văn Việt đã băng ra cản bóng kịp thời.

Đây cũng là pha bóng đáng xem cuối cùng, trong suốt hiệp 2 bị cắt vụn vì sân trơn bóng ướt.

Tỷ số hòa 1-1 chung cuộc khiến cả Thể Công Viettel và CLB Ninh Bình đều... thua. Chủ nhà Thể Công Viettel đã kém đội đầu bảng CLB CAHN đến 11 điểm, đồng nghĩa cơ hội đua vô địch sắp hết. CLB Ninh Bình cũng chính thức rơi khỏi tốp 3 sau vòng 21, khi chỉ có 38 điểm, kém Hà Nội 1 điểm.