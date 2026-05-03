Đội tuyển Việt Nam sẽ đấu AFF Cup 2026 bằng đội hình mạnh nhất lịch sử

Đội tuyển Việt Nam thay áo mới

2 năm sau chức vô địch AFF Cup 2024, vị thế của đội tuyển Việt Nam đã khác. Các học trò HLV Kim Sang-sik không còn tìm kiếm vinh quang, mà phải bảo vệ ngai vàng trước sự đe dọa của Thái Lan, Indonesia... cùng phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á.

Bước lên đỉnh cao đã khó, giữ được đỉnh cao còn khó hơn. Minh chứng là, đội tuyển Việt Nam chưa từng vô địch AFF Cup 2 lần liên tiếp. Ở cả hai giải đấu tham dự với tư cách đương kim vô địch trước đây (2010 và 2021), Việt Nam đều dừng bước ở bán kết. Điều đó cho thấy, đội tuyển quốc gia đã 3 lần vô địch Đông Nam Á, nhưng lại chưa thể tạo được thành trì vinh quang bền vững.

Đội tuyển Việt Nam đã bất bại suốt 2 năm ẢNH: MINH TÚ

Bởi vậy, HLV Kim Sang-sik đang xây dựng lực lượng bài bản, kỹ càng cho AFF Cup 2026. Đội hình mạnh nhất của ông Kim được định hình qua từng trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027, được xoay tua và chọn lọc từ "lò lửa" V-League, để đến hiện tại, bộ khung con người đã dần lộ diện.

Trong khung gỗ, ông Kim có Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên. Cả ba thủ môn đều có thể hình lý tưởng (cao trên 1,88 m), kỹ thuật toàn diện và tâm lý vững vàng. Nguyễn Filip và Văn Lâm đều được đào tạo bài bản ở châu Âu, đã chứng minh năng lực tại V-League và đội tuyển quốc gia. Trung Kiên là "hạt giống đỏ" được ươm mầm ở U.23 Việt Nam. Với chiều cao 1,91 m, sải tay dài, khả năng điều phối bóng và phản xạ ấn tượng, Trung Kiên là tương lai trong khung gỗ đội tuyển. Đây cũng là vị trí ông Kim đầy ắp nhân tài và nhìn thấy sợi dây tiếp nối bền bền chặt giữa các thế hệ.

Ở hàng thủ, ông Kim tối ưu kinh nghiệm của những trung vệ đẳng cấp, như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Đoàn Văn Hậu... bên cạnh trao cơ hội cho người trẻ, như trung vệ Nguyễn Nhật Minh (sinh năm 2003).

Ở hai biên, chiến lược gia Hàn Quốc có Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh, đôi cánh đang mang đến sự cân bằng. Tiến Anh tỏa sáng với 5 kiến tạo sau 4 trận gần nhất, đều từ những quả tạt hoặc đá góc chất lượng, trong khi Quang Vinh lên công về thủ đều đặn, mang tới năng lượng dồi dào cho hành lang trái.

Đình Bắc đang rực sáng ẢNH: MINH TÚ

Tuyến giữa là nơi ông Kim đầy ắp nhân tài, với Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Vĩ, Khuất Văn Khang. Còn trên hàng công, bên cạnh "ngòi nổ" Nguyễn Xuân Son đã tái xuất, đội tuyển Việt Nam còn có Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Trần Việt Cường (chân sút đang rực sáng với 6 bàn ở V-League, vừa được ông Kim trao cơ hội thử sức), Nguyễn Đình Bắc và Phạm Gia Hưng.

Sức mạnh toàn diện

Bên cạnh khung đội hình đã khẳng định tên tuổi trong suốt 5-10 năm qua, đội tuyển Việt Nam hiện tại được nâng cấp thêm kinh nghiệm, thể hình và kỹ chiến thuật của những ngoại binh nhập tịch.

Xuân Son sẽ không còn "đơn độc", mà có người đồng đội Hoàng Hên sát cánh. Hoàng Hên mang tới ý tưởng cho tuyến giữa, khi từng pha vung chân chuyền bóng điều nhịp, tạo đột biến hay những bước chạy không bóng của anh đều mang tới khác biệt rất lớn.

Bên cạnh đẳng cấp vượt trội, Hoàng Hên còn thấu hiểu đồng đội, khi đã hoặc đang sát cánh với nhiều tuyển thủ quốc gia, như Xuân Son, Tuấn Hải, Văn Vĩ, Hai Long... Khi đang ở phiên bản tốt nhất nhờ được dìu dắt bởi "tướng tài" Harry Kewell, Hoàng Hên sẵn sàng bùng cháy ở kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Hoàng Hên mang tới giải pháp tấn công mới mẻ ẢNH: MINH TÚ

Khác với AFF Cup trước, nơi ông Kim chủ yếu dùng lại những cầu thủ đã sẵn có kinh nghiệm, đội tuyển Việt Nam sẽ được nâng cấp dòng máu trẻ ở giải đấu năm nay khi Đình Bắc, Nhật Minh, Văn Khang đang dần chín, được đá chính thường xuyên ở V-League. Đình Bắc đã ghi 7 bàn trong 5 trận gần nhất, với ý thức chiến thuật, khả năng chạy chỗ và dứt điểm ngày càng sắc bén dưới bàn tay huấn luyện của HLV Alexandre Polking tại CLB CAHN. Văn Khang đã ghi 3 bàn trong 8 trận mùa này, cùng Thể Công Viettel đứng nhì V-League và vào bán kết Cúp quốc gia. Nhật Minh chơi 20 trận cho Hải Phòng, cùng đội nhà đứng ở nửa trên V-League.

Với sự toàn diện ở cả ba tuyến, đội tuyển Việt Nam đủ sức vượt ngưỡng tại AFF Cup 2026.



