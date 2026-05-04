Sáng cửa trụ hạng, HAGL dễ đá V-League bằng đội hình trẻ nhất lịch sử

HAGL sắp cán mốc an toàn

Chiến thắng 1-0 trên sân SLNA ở vòng 21 V-League giúp HAGL tiến bước dài trong cuộc đua trụ hạng. Học trò ông Lê Quang Trãi đứng hạng 10 với 22 điểm, hơn đội áp chót PVF-CAND 8 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 9 điểm.

Để chắc chắn trụ hạng, HAGL cần thêm 8 điểm trong 5 trận còn lại. Dù vậy, đây chỉ là ước lượng lý thuyết, đặt trong trường hợp các đội xếp sau HAGL toàn thắng ở phần còn lại của mùa giải. Với phong độ nghèo nàn của PVF-CAND (14 điểm) và CLB Đà Nẵng (13 điểm), rất khó để cả hai đội vượt qua cột mốc 22 điểm trong phần còn lại của mùa giải.

HAGL (áo xanh) sắp trụ hạng thành công ẢNH: VPF

Điều đó cho thấy, HAGL chỉ cần thêm từ 3 đến 5 điểm trong 5 trận còn lại để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Mục tiêu này nằm gọn trong tầm tay đội bóng của bầu Đức. 5 trận gần nhất, đội bóng phố núi đã lấy 7 điểm.

Lịch thi đấu cũng hậu thuẫn HAGL, khi đội bóng phố núi được gặp các đội ở nửa dưới bảng xếp hạng ở 4 trong số 5 trận còn lại. Đó là các cuộc đối đầu với PVF-CAND (vòng 22), Hà Tĩnh (vòng 23) trên sân Pleiku, cùng chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa (vòng 24) và Becamex TP.HCM (vòng 26). Trận đấu khó khăn nhất của HAGL chỉ là màn đối đầu Hà Nội trên sân Pleiku ở vòng 25, thời điểm mà học trò ông Lê Quang Trãi gần như chắc chắn đã trụ hạng.

Cộng dồn cả ba yếu tố, gồm lịch thi đấu, phong độ và cả màn trình diễn nghèo nàn của đối thủ cạnh tranh, có thể khẳng định HAGL đã ở rất gần ngưỡng cửa được chơi V-League mùa tới.

Cơ hội thử nghiệm

Khi đã đảm bảo chỗ đứng an toàn ở V-League, HAGL có thể trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở phần còn lại của mùa giải, khi áp lực thắng thua đã giảm.

Trong danh sách đăng ký cho giai đoạn hai, HLV Lê Quang Trãi đã điền tên 13 cầu thủ đang ở độ tuổi U.23. Trong đó, có những gương mặt trẻ măng sinh năm 2008, 2009. Đây là lực lượng trẻ chưa từng có mà một đội mang đến sân chơi V-League.

Sức ép đua trụ hạng đã bủa vây HAGL trong hơn một thập kỷ qua, từ khi bầu Đức đôn lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... lên đá V-League. Thế nhưng, điều đáng trân trọng ở HAGL là dù bị đẩy vào hiểm cảnh, đội vẫn kiên định niềm tin với cầu thủ trẻ.

Trung Kiên (áo đỏ) hay Quang Kiệt (ngoài cùng bên trái, hàng trên) đều khẳng định chỗ đứng tại HAGL khi còn rất trẻ ẢNH: VPF

Được mài giũa trong tay HLV Lê Quang Trãi lúc này là dàn "ngọc thô" tiềm năng, với các thủ môn Trung Kiên (2003), Chaloongphum Phong (2009), Thành Lợi (2009), Vũ Khang (2005), Phước Sang (2005) các hậu vệ Quang Kiệt (2007), Văn Triệu (2003), Phước Bảo (2004), các tiền vệ Minh Lộc (2008), Hoàng Minh (2003), Môi Sê (2005), Huy Kiệt (2003), hay các tiền đạo Gia Bảo (2008), Minh Tâm (2005).



Trong số này, Trung Kiên (20 trận, 1.800 phút) và Quang Kiệt (20 trận, 1.666 phút) là những nhân tố đã chiếm được suất đá chính.

Phước Bảo (17 trận, 1.333 phút), Văn Triệu (16 trận, 732 phút), Hoàng Minh (16 trận, 449 phút), Minh Tâm (18 trận, 586 phút) hay Gia Bảo (17 trận, 344 phút) dù mới là phương án dự bị, nhưng việc được thi đấu V-League ở tuổi đôi mươi đã là vốn quý của lớp trẻ mà HAGL đang chăm chút hàng ngày tại Hàm Rồng.

Chiến lược "mài ngọc" dù chưa thể giúp HAGL chuyển mình, nhưng lại tốt cho đại cục bóng đá trẻ Việt Nam. U.23 Việt Nam đã vô địch SEA Games và đoạt HCĐ U.23 châu Á với Trung Kiên vững chãi trong cầu môn, cùng Lý Đức (trung vệ từng được ươm mầm và vươn lên ở HAGL) ở hàng thủ.

Lứa U.23 hiện tại cũng đã có sự hiện diện của Quang Kiệt, Minh Tâm. Cả hai được chờ đợi trở thành trụ cột đội tại ASIAD 20 (diễn ra tháng 9 năm nay) và giải U.23 châu Á 2028. Gia Bảo từng khoác áo U.17 Việt Nam và ghi bàn vào lưới U.17 Nhật Bản tại giải U.17 châu Á 2025.

Đó đều là những măng non tiềm năng của bóng đá nước nhà. Với cầu thủ trẻ, được ra sân ở bất cứ trận nào, dù đội đã chắc chắn trụ hạng hay chưa, cũng đều là trải nghiệm quý giá trên hành trình trưởng thành.