U.17 nữ Việt Nam 'leo núi'

Ở trận ra quân, U.17 nữ Việt Nam bất phân thắng bại với U.17 nữ Thái Lan sau màn rượt đuổi bàn thắng "nghẹt thở" 2-2. Trong khi đó U.17 nữ Trung Quốc khẳng định sức mạnh với thắng lợi 6-0 trước U.17 nữ Myanmar. Vì thế lượt trận thứ 2 tại vòng chung kết U.17 nữ châu Á 2026 rất quan trọng với đội U.17 nữ Việt Nam.

U.17 nữ Việt Nam (phải) quyết tâm tìm kiếm kết quả khả quan trước chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc

Trước đối thủ rất mạnh, là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, mục tiêu khả dĩ của U.17 nữ Việt Nam là tìm kiếm trận hòa. Với việc chọn 2 đội xếp nhất, nhì của 3 bảng cùng 2 đội hạng nhì có thành tích tốt vào tứ kết, trong trường hợp để thua chủ nhà Trung Quốc, các học trò HLV Okiyama Masahiko cũng cố gắng hạn chế bàn thua nhằm cạnh tranh suất đi tiếp với các đối thủ còn lại, nhất là kình địch Thái Lan.

Tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Lam bày tỏ quyết tâm: “Trung Quốc là đội rất mạnh. Toàn đội đã phân tích băng hình và tập luyện kỹ. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục ghi bàn và cùng đội đạt kết quả tốt”. Ở trận đấu với U.17 nữ Thái Lan, Thanh Lam được tung vào sân và có bàn thắng quý giá giúp U.17 nữ Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2.

Tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Lam khát khao tỏa sáng khi chạm trán U.17 nữ Trung Quốc

Trong khi đó HLV Okiyama Masahiko cho biết, sau trận đấu đầu tiên căng thẳng, nhiệm vụ quan trọng của ban huấn luyện là giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục để chuẩn bị cho trận gặp U.17 nữ Trung Quốc. "U.17 nữ Việt Nam sẽ chơi theo cách khác để phù hợp với trình độ của đối thủ ở lượt trận thứ 2. Mong rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ cho U.17 nữ Việt Nam".

U.17 nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với đội chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc

Chạm trán với U.17 nữ Trung Quốc mạnh vượt trội, chắc chắn U.17 nữ Việt Nam sẽ phải xây dựng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, có chiều sâu. Các học trò HLV Okiyama Masahiko bày tỏ quyết tâm thi đấu lăn xả nhằm có được kết quả khả quan. Với U.17 nữ Trung Quốc việc được thi đấu trên sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội hình mạnh đồng đều nên mục tiêu là đánh bại U.17 nữ Việt Nam để sớm chốt hạ tấm vé đi tiếp ở vòng chung kết U.17 nữ châu Á 2026.