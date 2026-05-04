Thắng kịch tính U.17 Myanmar, Thái Lan tạm vượt Việt Nam lên đầu bảng VCK U.17 nữ châu Á

Thái Lan thắng chật vật Myanmar

Chiều 4.5, U.17 nữ Thái Lan chạm trán với U.17 nữ Myanmar, ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai VCK U.17 nữ châu Á 2026. Khác với dự đoán về một kịch bản dễ thở, đội bóng xứ sở chùa vàng đã rất chật vật mới giành trọn 3 điểm trước đối thủ chơi kiên cường.

U.17 nữ Thái Lan là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Những tình huống gây sóng gió liên tiếp lên khung thành của "voi chiến" đã được đền đáp ở phút 24. Trong một pha bóng lộn xộn ở vòng cấm U.17 nữ Myanmar, Miricah Shealagh Murdoch (Thái Lan) nhanh chân dứt điểm ghi bàn mở tỷ số của trận đấu.

Miricah Shealagh Murdoch (số 17) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U.17 nữ Thái Lan giành 3 điểm trọn vẹn trước U.17 nữ Myanmar ẢNH: FAT

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Ở hiệp 2, U.17 nữ Thái Lan vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía các cầu thủ Myanmar. U.17 nữ Myanmar nỗ lực đẩy đội hình lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Thái Lan tạm vượt Trung Quốc và Việt Nam

Với chiến thắng sát nút 1-0 trước U.17 nữ Myanmar, U.17 nữ Thái Lan tạm vươn lên đứng đầu bảng A với 4 điểm và hiệu số +1.

U.17 nữ Trung Quốc bị đẩy xuống đứng nhì bảng A khi có 3 điểm và hiệu số +6. U.17 nữ Việt Nam từ hạng nhì xuống đứng hạng ba với 1 điểm và hiệu số 0. U.17 nữ Myanmar đứng cuối bảng với 2 trận toàn thua, hiệu số -7.

Bảng xếp hạng sẽ tiếp tục có sự xáo trộn sau khi lượt trận thứ hai của bảng A khép lại. Trận đấu còn lại của lượt trận thứ hai là màn so tài giữa chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc và U.17 nữ Việt Nam, diễn ra vào lúc 18 giờ 30 hôm nay (theo giờ Việt Nam).