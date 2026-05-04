Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thắng kịch tính U.17 Myanmar, Thái Lan tạm vượt Việt Nam lên đầu bảng VCK U.17 nữ châu Á

Thu Bồn
Thu Bồn
04/05/2026 16:44 GMT+7

Đội tuyển nữ U.17 Thái Lan có chiến thắng kịch tính trước U.17 nữ Myanmar, qua đó tạm vươn lên đứng đầu bảng A giải U.17 nữ châu Á 2026.

Thái Lan thắng chật vật Myanmar

Chiều 4.5, U.17 nữ Thái Lan chạm trán với U.17 nữ Myanmar, ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai VCK U.17 nữ châu Á 2026. Khác với dự đoán về một kịch bản dễ thở, đội bóng xứ sở chùa vàng đã rất chật vật mới giành trọn 3 điểm trước đối thủ chơi kiên cường.

U.17 nữ Thái Lan là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Những tình huống gây sóng gió liên tiếp lên khung thành của "voi chiến" đã được đền đáp ở phút 24. Trong một pha bóng lộn xộn ở vòng cấm U.17 nữ Myanmar, Miricah Shealagh Murdoch (Thái Lan) nhanh chân dứt điểm ghi bàn mở tỷ số của trận đấu.

Thắng kịch tính U.17 Myanmar, Thái Lan tạm vượt Việt Nam lên đầu bảng VCK U.17 nữ châu Á- Ảnh 1.

Miricah Shealagh Murdoch (số 17) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp U.17 nữ Thái Lan giành 3 điểm trọn vẹn trước U.17 nữ Myanmar

ẢNH: FAT

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Ở hiệp 2, U.17 nữ Thái Lan vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía các cầu thủ Myanmar. U.17 nữ Myanmar nỗ lực đẩy đội hình lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Chủ nhà Trung Quốc: Đối thủ tiếp theo của U.17 nữ Việt Nam mạnh cỡ nào?

Thái Lan tạm vượt Trung Quốc và Việt Nam

Với chiến thắng sát nút 1-0 trước U.17 nữ Myanmar, U.17 nữ Thái Lan tạm vươn lên đứng đầu bảng A với 4 điểm và hiệu số +1.

U.17 nữ Trung Quốc bị đẩy xuống đứng nhì bảng A khi có 3 điểm và hiệu số +6. U.17 nữ Việt Nam từ hạng nhì xuống đứng hạng ba với 1 điểm và hiệu số 0. U.17 nữ Myanmar đứng cuối bảng với 2 trận toàn thua, hiệu số -7.

Bảng xếp hạng sẽ tiếp tục có sự xáo trộn sau khi lượt trận thứ hai của bảng A khép lại. Trận đấu còn lại của lượt trận thứ hai là màn so tài giữa chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc và U.17 nữ Việt Nam, diễn ra vào lúc 18 giờ 30 hôm nay (theo giờ Việt Nam).

Tin liên quan

Đụng 'núi lớn' Trung Quốc ở giải châu Á, U.17 nữ Việt Nam thắng bằng cách nào?

Đụng 'núi lớn' Trung Quốc ở giải châu Á, U.17 nữ Việt Nam thắng bằng cách nào?

Sau trận hòa kịch tính trước Thái Lan, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sẽ đối đầu thử thách cực đại mang tên chủ nhà Trung Quốc. Đây là thời điểm thầy trò HLV Okiyama Masahiko cần những toan tính cho mục tiêu giành vé đi tiếp.

Lộ diện lịch thi đấu mới nhất U.17 Việt Nam, bài học đau đớn không được phép tái hiện: Bắt buộc phải…

Bảng xếp hạng VCK U.17 nữ châu Á mới nhất: Việt Nam xếp trên Thái, Trung Quốc tốp 1

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam Thái Lan trung quốc U.17 nữ Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận