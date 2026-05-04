Lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam hôm nay: Tự tin trước chủ nhà Trung Quốc, quyết tạo bất ngờ

Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 bảng A VCK U.17 nữ châu Á 2026 với thử thách lớn trước chủ nhà Trung Quốc. Trận đấu diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 4.5 theo giờ Việt Nam, được xem là màn so tài có ý nghĩa quan trọng với cục diện bảng đấu. Trận đấu sẽ được phát lại sau 1 ngày trên nền tảng của TV360.

U.17 nữ Việt Nam tập luyện vào chiều 3.5 ẢNH: VFF

Chiều 3.5, toàn đội có buổi tập lúc 17 giờ 30 phút tại Trung tâm thể thao bóng đá Thái Hồ (Tô Châu, Trung Quốc) nhằm hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng. Thời tiết tại đây có sự thay đổi khi nhiệt độ giảm xuống khoảng 21 độ C kèm gió lớn, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần tập luyện của các cầu thủ.

Thanh Lam hướng tới tiếp tục ghi dấu ấn

Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Lam (CLB Hà Nội) chia sẻ về bàn thắng quan trọng vào lưới U.17 nữ Thái Lan ở trận ra quân ngày 1.5 - pha lập công giúp U.17 nữ Việt Nam giành lại 1 điểm.

Tiền đạo Thanh Lam đánh giá U.17 nữ Trung Quốc là đội rất mạnh ẢNH: VFF

“Dù được vào sân ở những phút cuối nhưng tôi luôn cố gắng hết sức. Khi ghi bàn, tôi cảm thấy rất vui vì đã đóng góp cho đội”, Thanh Lam cho biết.

Ở trận đấu đó, Thanh Lam vào sân từ ghế dự bị và nhanh chóng để lại dấu ấn với bàn gỡ hòa thứ 2. Đây cũng là trải nghiệm đáng nhớ với tiền đạo trẻ trong lần đầu thi đấu chính thức cho đội tuyển.

Hướng đến cuộc đối đầu với chủ nhà Trung Quốc, Thanh Lam thừa nhận đây là đối thủ mạnh nhưng toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng: “Trung Quốc là đội rất mạnh. Toàn đội đã phân tích băng hình và tập luyện kỹ. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục ghi bàn và cùng đội đạt kết quả tốt”.

Chủ nhà Trung Quốc: Đối thủ tiếp theo của U.17 nữ Việt Nam mạnh cỡ nào?

Chủ nhà mạnh nhưng U.17 nữ Việt Nam vẫn có cơ hội

Giải U.17 nữ châu Á 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 1.5 tại Trung Quốc với 12 đội tham dự, cạnh tranh 4 suất dự World Cup U.17 nữ. Ở bảng A, U.17 nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

Ngay lượt trận đầu tiên, đội tuyển U.17 nữ Trung Quốc đã khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi thắng U.17 nữ Myanmar 6-0. Không chỉ vượt trội về tỷ số, đội chủ nhà còn cho thấy sự khác biệt rõ rệt về tổ chức lối chơi và chất lượng đội hình.

Trận đấu được dự đoán là khó khăn nhất vòng bảng với U.17 nữ Việt Nam ẢNH: VFF

Toàn đội tập luyện nghiêm túc ẢNH: VFF

Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn thế trận, triển khai tấn công đa dạng với nhiều phương án như phối hợp biên, đánh đầu, sút xa hay tận dụng tình huống cố định. Sự linh hoạt này khiến họ trở thành đối thủ đáng gờm tại bảng A.

Về thành tích, Trung Quốc là một trong những đội giàu kinh nghiệm nhất giải. Họ từng nhiều lần tiến sâu, có ngôi á quân và duy trì sự ổn định trong hơn 20 năm qua. Ngoài ra, lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của hơn 10.000 khán giả ở trận khai mạc cũng là điểm tựa lớn về tinh thần.

Với tương quan hiện tại, U.17 nữ Trung Quốc được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn bất ngờ và đây là cơ hội để U.17 nữ Việt Nam thể hiện bản lĩnh.

Nếu duy trì sự tập trung, cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội, thầy trò HLV Okiyama Masahiko hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ. Trận đấu không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trước một trong những nền bóng đá nữ hàng đầu châu lục.



