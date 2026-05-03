Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL bất ngờ đứng vị trí khó tin, Ninh Bình rơi khỏi tốp 3

Đồng Nguyên Khang
03/05/2026 21:29 GMT+7

Rời sân Vinh với 3 điểm, HAGL tiến gần thêm một bước đến cánh cửa trụ hạng sau khi vòng 21 V-League 2025-2026 khép lại.

HAGL ngắt chuỗi thất vọng

Trước chuyến làm khách của SLNA, HAGL trải qua 2 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng khi thua Thể Công Viettel và hòa CLB Hải Phòng. Nhìn vào thế trận, không nhiều người lạc quan về cơ hội giành trọn 3 điểm của đội bóng phố núi. Các học trò HLV Lê Quang Trãi chơi lép vế và khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên luôn đặt trong tình trạng báo động.

Nguyễn Hữu Anh Tài (trái) và các đồng đội ở HAGL đã thi đấu kiên cường trên sân Vinh

ẢNH: MINH TÚ

Chia điểm tiếc nuối, Thể Công Viettel và Ninh Bình bị CLB CAHN bỏ xa trên cuộc đua vô địch

Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng của Batista khiến người hâm mộ đội bóng phố núi vỡ òa. Phút 58, tiền đạo người Brazil có nhịp đẩy bóng rồi sút xa cực kỳ quyết đoán, không cho thủ môn Cao Văn Bình có cơ hội cản phá.

Với kết quả này, HAGL leo lên vị trí thứ 10 với 22 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 9 điểm, một khoảng cách rất an toàn. Trong bối cảnh V-League chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc, cơ hội trụ hạng của HAGL là rất sáng.

CLB Ninh Bình không thể lội ngược dòng

Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel chơi phòng ngự phản công trước CLB Ninh Bình. Sau khi chịu hàng loạt sức ép từ Hoàng Đức và các đồng đội, các học trò HLV Velizar Popov có bàn mở tỷ số. Phút 30, Khuất Văn Khang nỗ lực tranh cướp bóng, khiến thủ môn Đặng Văn Lâm phạm lỗi trong vòng cấm địa, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Từ khoảng cách 11 m, Lucao dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số trận đấu. 

Khuất Văn Khang ghi dấu ấn

ẢNH: MINH TÚ

Dụng Quang Nho giữ lại 1 điểm cho CLB Ninh Bình bằng siêu phẩm

ẢNH: MINH TÚ

Lợi thế của Thể Công Viettel không duy trì được lâu. Phút 45+3, CLB quân đội chỉ còn chơi với 10 người khi Nguyễn Đức Hoàng Minh phạm lỗi nguy hiểm với Đỗ Thanh Thịnh. Đến phút 52, Dụng Quang Nho cứa lòng hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho CLB Ninh Bình. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. 

Với kết quả này, CLB Ninh Bình không thể đòi lại vị trí thứ 3 từ đội Hà Nội. Thầy trò HLV Bae Ji-won đang có 38 điểm, kém đại diện thủ đô 1 điểm. Trong khi đó, Thể Công Viettel có 43 điểm, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 11 điểm. 

Highlight CLB Thể Công Viettel 1-1 Ninh Bình: Đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 21

ẢNH: VPF

