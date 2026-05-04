Báo Trung Quốc an ủi U.17 nữ Việt Nam, dự đoán bảng A vẫn rất khó lường

Theo Sohu, chiến thắng 3-0 giúp U.17 nữ Trung Quốc sớm giành vé vào tứ kết với thành tích hoàn hảo: 2 trận toàn thắng, ghi 9 bàn và chưa để thủng lưới. Đội chủ nhà thể hiện sự vượt trội khi kiểm soát bóng tới 80% và tung ra hơn 30 cú dứt điểm, hoàn toàn áp đảo thế trận. Tiền đạo Ju Zhitong là điểm sáng với cú đúp, trong khi Cheng Wandi ấn định chiến thắng ngay đầu hiệp 2.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù thừa nhận sự chênh lệch, truyền thông Trung Quốc cũng không hoàn toàn xem nhẹ U.17 nữ Việt Nam. 163 Sports nhận định: “Trận đấu giống như “một bài tập tấn công – phòng thủ nửa sân”. Ở đó, U.17 nữ Trung Quốc là những người làm chủ mặt trận tấn công, trong khi U.17 nữ Việt Nam là đội kiên trì phòng ngự, hạn chế đến mức tối đa bàn thua”.

163 Sports nhấn mạnh: “Dù cầm bóng ít ỏi nhưng U.17 nữ Việt Nam chứng minh mình vẫn có khả năng gây bất ngờ. Chỉ đáng tiếc, ở cấp độ này, khả năng tận dụng những đợt phản công nhanh của U.17 nữ Việt Nam nhìn chung chỉ ở mức trung bình, chưa thể làm khó được U.17 nữ Trung Quốc”.

U.17 Việt Nam đã chơi phòng ngự kiên cường nhưng vẫn thua 0-3

Ở góc nhìn khác, Sina Sports đánh giá U.17 nữ Việt Nam đã nỗ lực điều chỉnh chiến thuật và tìm cách phản công khi bị dẫn bàn, nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự tổ chức tốt của đối thủ. Dù chịu đến 3 bàn thua nhưng tinh thần thi đấu và sự kiên trì của các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn được ghi nhận.

Đáng chú ý, một số phân tích từ truyền thông Trung Quốc còn chỉ ra điểm chưa hoàn hảo của đội nhà. Cụ thể, dù tạo ra tới hơn 30 cú sút, hiệu suất ghi bàn của U.17 nữ Trung Quốc chưa thực sự tương xứng. Điều này được xem là “mối lo tiềm ẩn” khi họ phải đối đầu những đối thủ mạnh hơn ở vòng knock-out.

Truyền thông Trung Quốc dự đoán cục diện bảng A vẫn tiềm ẩn nhiều bất ngờ

Không dừng lại ở đó, truyền thông Trung Quốc cũng đưa ra nhận định khiến nhiều người bất ngờ: bảng A vẫn khó lường. Sau hai lượt trận, U.17 nữ Trung Quốc dẫn đầu với 6 điểm và chắc chắn đi tiếp, U.17 nữ Thái Lan có 4 điểm, trong khi U.17 nữ Việt Nam có 1 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng. Ở lượt cuối, U.17 nữ Việt Nam sẽ đối đầu U.17 nữ Myanmar, đội đã thua 2 trận, trong khi U.17 nữ Thái Lan phải chạm trán chính U.17 nữ Trung Quốc.

Sina Sports bình luận: “Theo kịch bản này, nếu U.17 Việt Nam giành chiến thắng và U.17 Thái Lan thất bại, cuộc đua vào tứ kết có thể trở nên cực kỳ căng thẳng. Chính vì vậy, cục diện bảng A chưa thể ngã ngũ, đặc biệt ở cuộc chiến cho tấm vé còn lại”.

U.17 nữ Việt Nam (áo đỏ) vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp

Trong khi đó, trang Sohu cũng cùng chung quan điểm: “Nhìn tổng thể, trận thua trước U.17 nữ Trung Quốc phần nào phản ánh khoảng cách trình độ, nhưng U.17 nữ Việt Nam vẫn là đội bóng rất có tiềm năng. Ngoài U.17 nữ Trung Quốc đã chắc suất đi tiếp, 3 đội là U.17 nữ Thái Lan, U.17 nữ Việt Nam và U.17 nữ Myanmar chắc chắn vẫn sẽ thi đấu hết mình ở lượt đấu cuối nhằm cạnh tranh những tấm vé vào chơi ở tứ kết”.

