Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV U.17 nữ Việt Nam nói điều bất ngờ sau trận thua Trung Quốc, quyết thắng Myanmar

Thu Bồn
Thu Bồn
04/05/2026 22:57 GMT+7

Phát biểu sau trận thua trước U.17 nữ Trung Quốc tại lượt trận thứ 2 bảng A - VCK U.17 nữ châu Á 2026, HLV trưởng U.17 nữ Việt Nam - Okiyama Masahiko ghi nhận nỗ lực và tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời chỉ ra những điểm cần cải thiện của đội.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, vị HLV người Nhật Bản cho biết đội gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở các tình huống cố định do hạn chế về thể hình: "Các cầu thủ đã thể hiện tốt, thi đấu cố gắng và duy trì tinh thần tập thể. Tôi hài lòng với những gì toàn đội đã thể hiện trong trận đấu này. Chiều cao của các cầu thủ U.17 nữ Việt Nam không bằng đối thủ. Bên cạnh đó, tốc độ, lực chuyền và lực sút của các cầu thủ Trung Quốc cũng vượt trội hơn".

Dù vậy, HLV trưởng Okiyama Masahiko vẫn nhìn nhận những tín hiệu tích cực từ màn trình diễn của đội: "Điều đáng mừng là các cầu thủ đã thi đấu đoàn kết và thể hiện đúng ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên, khả năng phản công sau khi đoạt bóng vẫn còn hạn chế và cần được cải thiện".

HLV U.17 nữ Việt Nam nói điều bất ngờ sau trận thua Trung Quốc, quyết thắng Myanmar- Ảnh 1.

HLV Masahiko hài lòng về màn trình diễn của các học trò

ẢNH: VFF

Hướng tới trận đấu cuối vòng bảng gặp U.17 nữ Myanmar, HLV Okiyama Masahiko nhấn mạnh sự chuẩn bị về thể lực và lực lượng: "Chúng tôi sẽ tập trung hồi phục cho các cầu thủ đã thi đấu liên tục, đồng thời tạo điều kiện cho những cầu thủ chưa ra sân có sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa khi gặp Myanmar".

Hiện tại, U.17 nữ Việt Nam có 1 điểm sau hai lượt trận và sẽ bước vào trận đấu quyết định với mục tiêu giành kết quả thuận lợi để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng tứ kết.

U.17 nữ Việt Nam sẽ chạm trán với U.17 nữ Myanmar vào tối 7.5.

HLV U.17 nữ Việt Nam nói điều bất ngờ sau trận thua Trung Quốc, quyết thắng Myanmar- Ảnh 2.

U.17 Việt Nam (áo đỏ) sẽ bước vào trận đấu quan trọng gặp U.17 nữ Myanmar

ảnh: vff

