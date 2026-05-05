Đình Bắc nay đã khác!

P HONG ĐỘ BÙNG NỔ

Cách đây 4 tháng, khi U.23 VN khép lại hành trình U.23 châu Á 2026 với tấm HCĐ lịch sử, cũng là lúc Đình Bắc trở về với thực tế khắc nghiệt. Chân sút sinh năm 2004 đoạt ngôi vua phá lưới U.23 châu Á nhưng liên tiếp "tịt ngòi" ở giải quốc nội. Và thêm một "trớ trêu" nữa là có trận quốc tế, Đình Bắc ghi bàn cho CLB Công an Hà Nội (CAHN), thì pha lập công sau đó bị xóa bỏ vì AFC xử thua đội bóng (do mắc lỗi kỹ thuật). Hay có những tình huống tại V-League, mũi nhọn của CLB CAHN đưa bóng vào lưới thì bị trọng tài hoặc VAR từ chối vì việt vị, đồng đội phạm lỗi.

Đình Bắc tạo ấn tượng mạnh mẽ tại V-League ẢNH: MINH TÚ

Thế nhưng CLB CAHN không sốt ruột. Với HLV Polking, người đã mài giũa Đình Bắc từ khi còn là "ngọc thô" chuyển đến từ Quảng Nam đến lúc học trò vươn tầm U.23 châu Á, ông hiểu rõ với một cầu thủ hội tụ đủ "tam lực" (thể lực, trí lực, nghị lực), việc tỏa sáng chỉ là vấn đề thời gian.

Điều HLV Polking chờ đợi đã đến, khi Đình Bắc trở thành chân sút bùng nổ nhất V-League trong 2 tháng qua. "Cơn khát" bàn thắng được giải tỏa bằng cú đúp vào lưới CLB Đà Nẵng (vòng 17), rồi nối tiếp bằng chuỗi lập công cực kỳ ấn tượng. Đình Bắc lập hat-trick giúp CLB CAHN thắng SLNA 4-2, ghi bàn vào lưới CLB Công an TP.HCM, PVF-CAND và Hải Phòng. 6 trận, 8 bàn thắng, đá sân nhà hay sân khách, gặp đội mạnh hay yếu, gặp hậu vệ vạm vỡ hay kinh nghiệm, Đình Bắc đều ghi bàn.

Niềm tin của HLV Polking dành cho Đình Bắc lớn đến mức, ở trận gặp Hải Phòng (vòng 21), ông cất cả Leo Artur, Rogerio Alves lẫn Alan Sebastiao trên ghế dự bị, để dành "đất" cho tiền đạo 22 tuổi thể hiện bản thân. Đình Bắc đã đáp lại bằng pha phối hợp đập nhả đẹp mắt với Quang Hải, rồi băng xuống hạ gục tuyển thủ quốc gia Đình Triệu bằng cú ra chân nhẹ nhàng.

K HÁC BIỆT Ở TƯ DUY

Cú sút tung lưới đội Hải Phòng cũng tiêu biểu cho sự chuyển biến trong phong cách chơi bóng của Đình Bắc. Khi mới gia nhập CLB CAHN (đầu mùa 2024 - 2025), Đình Bắc theo đuổi phong cách rê dắt tạo đột biến, quấy phá đối thủ ở cánh trái. Tiền đạo xứ Nghệ muốn dùng tốc độ, kỹ thuật để tạo khác biệt. Nhưng CLB CAHN là "dải ngân hà" với một loạt hảo thủ như Leo Artur, Alan Sebastiao, Văn Đức, Quang Hải, cùng triết lý tập thể trên hết. Đội chơi luân chuyển bóng ngắn, phối hợp nhanh và xử lý tối giản nên Đình Bắc phải tiết chế cái tôi và kìm lại ham muốn thể hiện.

Đình Bắc từng chật vật với 1 bàn sau 15 trận V-League. Thế nhưng với cầu thủ đã sẵn có nghị lực vươn lên sau những biến cố ập đến đầu sự nghiệp, cộng với tố chất tấn công toàn năng hiếm có mà bóng đá VN từng sản sinh, gian nan chỉ như bậc thang phải bước qua để bước đến hàng ngũ ngôi sao. Đình Bắc của hôm nay đã chơi bóng đơn giản hơn. Anh chạy chỗ tìm khoảng trống, chuyền nhanh, sút gọn, không động tác thừa. Đình Bắc không còn là ngôi sao sáng nhất tập thể, mà thành nốt nhạc hòa quyện trong bản giao hưởng tập thể. Bước ngoặt của Đình Bắc chính là vinh quang có được cùng U.22 VN và U.23 VN. Đã bước qua chông gai, Đình Bắc hiểu được phải làm gì để giữ được thành công. Cái cách anh trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, cũng khiến khán giả rất hài lòng. Vừa đủ độ khiêm tốn nhưng vẫn toát lên sự kiêu hãnh của một chàng trai trẻ, vừa không bao giờ phủ nhận sự tỏa sáng của chính mình nhưng cũng biết "hòa" bản thân vào dòng chảy chung của tập thể. Không tách biệt, không ích kỷ, không coi mình là số 1!

Với 8 bàn, Đình Bắc đang cạnh tranh quyết liệt với Hoàng Hên (9 bàn) cho danh hiệu vua phá lưới nội. Nếu giữ tốc độ "xé lưới", Đình Bắc có thể khép lại mùa giải với 12-14 bàn khi trước mắt vẫn còn 5 trận, qua đó đoạt ngôi vua phá lưới nội và đứng trong nhóm ghi bàn nhiều nhất giải.