Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp

Nghi Thạo
05/05/2026 06:59 GMT+7

U.17 nữ VN không thể gây bất ngờ trước U.17 nữ Trung Quốc có đẳng cấp vượt trội ở trận đấu thuộc lượt thứ hai bảng A giải nữ U.17 châu Á tối qua 4.5. Tuy nhiên, cánh cửa vào vòng trong vẫn chưa khép lại với thầy trò HLV Okiyama Masahiko.

Là đội chủ nhà của VCK U.17 nữ châu Á 2026, U.17 Trung Quốc được đánh giá có đẳng cấp cao hơn so với 3 đối thủ còn lại tại bảng A là VN, Thái Lan và Myanmar. Ở trận ra quân, U.17 nữ Trung Quốc đã thị uy sức mạnh với chiến thắng cực đậm 6-0 trước U.17 nữ Myanmar. Trong khi đó, U.17 nữ VN có khởi đầu được xem là thuận lợi với trận hòa 2-2 trước đối thủ mạnh là U.17 nữ Thái Lan.

Đúng với dự đoán, U.17 nữ Trung Quốc thể hiện sự vượt trội về mọi mặt, từ nền tảng thể hình đến kỹ thuật. Đội chủ nhà tấn công áp đảo, gây sóng gió về phía khung thành thủ môn Trần Thị Cẩm My. Mặc dù đã phòng ngự lùi sâu nhưng trước sức ép được tạo ra liên tục, U.17 nữ VN đã phải nhận 3 bàn thua. Lợi thế thể hình cùng điểm mạnh chơi bóng bổng đã được chủ nhà phát huy tối đa với 2 bàn thắng đều được ghi từ tình huống đánh đầu. Ngoài ra, U.17 nữ Trung Quốc còn đặc biệt nguy hiểm ở miếng đánh biên, với những cầu thủ sở hữu tốc độ và sự càn lướt tốt. Bàn thắng còn lại của đội chủ nhà cũng đến từ một pha bóng từ biên.

Việc để thua 0-3 trước đội bóng trẻ hàng đầu châu lục không phải là kịch bản quá tồi tệ với U.17 nữ VN. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng, với trận đấu quan trọng mang tính quyết định cho tấm vé đi tiếp thuộc lượt cuối bảng A, gặp U.17 nữ Myanmar vào tối 7.5.

Chủ nhà U.17 nữ Trung Quốc quá mạnh, U.17 nữ Việt Nam thua đậm 0-3

U.17 nữ Myanmar có lối chơi khó chịu, dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. Lối chơi sở trường của U.17 nữ Myanmar là phòng ngự và phản công nhanh, các cầu thủ chạy cánh có tốc độ khá ấn tượng. Tuy nhiên, nếu thi đấu đúng sức và tận dụng triệt để các cơ hội được tạo ra, nhiệm vụ giành chiến thắng vẫn trong tầm tay của các cô gái trẻ VN. Nếu giành 3 điểm trọn vẹn trước các cầu thủ Myanmar, cửa đi tiếp vào trong với U.17 nữ VN vẫn khá sáng. VCK U.17 châu Á 2026 có 12 đội tham dự, chia đều vào 3 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng tứ kết.

Ở trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ hai của bảng A cũng vào ngày 4.5, U.17 nữ Thái Lan giành chiến thắng chật vật trước U.17 nữ Myanmar với tỷ số 1-0. Như vậy sau 2 lượt trận, bảng xếp hạng bảng A đã có sự thay đổi. U.17 nữ Trung Quốc vẫn độc chiếm ngôi đầu bảng A với thành tích toàn thắng, có 6 điểm và hiệu số +9. U.17 nữ Thái Lan đã vươn lên đứng ở vị trí thứ hai với 4 điểm và hiệu số +1. U.17 nữ VN bị đẩy xuống hạng ba với 1 điểm và hiệu số -3. Đứng cuối bảng là U.17 nữ Myanmar với 2 trận toàn thua.

