HLV Cristiano Roland: Từ bài học cũ đến mục tiêu World Cup của U.17 Việt Nam

Chiều 2.5 và 3.5, đội tuyển U.17 Việt Nam đã có 2 buổi tập tại Jeddah (Ả Rập Xê Út), chính thức khởi động giai đoạn chuẩn bị trực tiếp cho trận ra quân gặp đội tuyển U.17 Yemen tại VCK U.17 châu Á 2026.

Sau quãng thời gian di chuyển và hồi phục, các cầu thủ nhanh chóng lấy lại trạng thái. Không khí buổi tập diễn ra tích cực khi các cầu thủ thể hiện sự hưng phấn rõ rệt. Mặt sân đạt chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, trong khi thời tiết tại Jeddah dao động từ 26 đến 32 độ C, có gió và dịu hơn vào buổi chiều tối, giúp toàn đội thích nghi thuận lợi.

HLV trưởng Cristiano Roland cho biết ưu tiên hàng đầu lúc này là giúp các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp với cường độ thi đấu. Ông nói: "Điều quan trọng nhất là các cầu thủ thích nghi nhanh sau hành trình di chuyển. Buổi tập đầu tiên giúp làm quen sân bãi, trái bóng và tốc độ thi đấu. Tôi hài lòng với tinh thần của các cầu thủ, các em luôn sẵn sàng hướng tới trạng thái tốt nhất cho giải đấu".

Song song đó, ban huấn luyện tập trung vào các nội dung chuyên môn then chốt như tổ chức lối chơi khi có bóng, khả năng bọc lót trong phòng ngự và cải thiện hiệu quả dứt điểm. HLV Cristiano Roland chia sẻ: "Chúng tôi vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là chuyển động chiến thuật và khả năng dứt điểm. Điều tích cực là các cầu thủ đều nhận thức rõ vấn đề và đang nỗ lực điều chỉnh qua từng buổi tập".

Nhắc lại VCK U.17 châu Á 2025, nhà cầm quân người Brazil coi đó là bài học lớn cho toàn đội. Ông nói: "Chúng tôi đã có 3 trận hòa và không thể đi tiếp. Đó là bài học quan trọng. Các cầu thủ không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân và phải nỗ lực tối đa để hướng tới chiến thắng". Theo đánh giá của ông, đội tuyển U.17 Việt Nam hiện có khả năng tấn công tốt, nhưng để đạt kết quả cao, cần duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.