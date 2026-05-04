Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tốp những kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử
Video Thể thao

Tốp những kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử

Võ Hiếu
Võ Hiếu
04/05/2026 04:18 GMT+7

World Cup không chỉ là sân khấu của những trận cầu đỉnh cao mà còn là cuộc đua phô diễn tiềm lực kinh tế của các quốc gia đăng cai.

Nhắc đến World Cup, người ta không chỉ nhớ đến những bàn thắng hay các nhà vô địch, mà còn choáng ngợp trước những khoản đầu tư khổng lồ từ các quốc gia đăng cai.

Hôm nay, hãy cùng điểm qua 5 kỳ World Cup có tổng mức đầu tư lớn nhất lịch sử.

Giải mã ngân sách World Cup: Khi bóng đá kiến tạo lại cả một quốc gia

Các con số dưới đây không chỉ là chi phí tổ chức giải đấu, mà là tổng mức đầu tư của quốc gia, bao gồm xây dựng sân vận động, nâng cấp giao thông, sân bay, khách sạn và nhiều hạng mục hạ tầng phục vụ phát triển lâu dài.

FIFA World Cup 2006 tại Đức

Đứng ở vị trí thứ 5 là FIFA World Cup 2006 tại Đức với tổng mức đầu tư khoảng 4,3 tỉ USD.

Nhờ sở hữu sẵn hệ thống cơ sở vật chất đạt chuẩn, Đức chủ yếu chi cho việc nâng cấp sân vận động và cải thiện mạng lưới giao thông công cộng, phục vụ cả người dân lẫn du khách sau giải đấu.

FIFA World Cup 2002 đồng tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản:

Vị trí thứ 4 thuộc về FIFA World Cup 2002 đồng tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản với khoảng 7 tỉ USD.

Là kỳ World Cup đầu tiên tại châu Á và do 2 quốc gia đồng đăng cai, phần lớn ngân sách được dành để xây mới sân vận động, phát triển hạ tầng giao thông và đồng bộ hệ thống tổ chức giữa hai nước.

FIFA World Cup 2018 tại Nga

Xếp thứ 3 là FIFA World Cup 2018 tại Nga với mức đầu tư khoảng 11,6 tỉ USD.

Giải mã ngân sách World Cup: Khi bóng đá kiến tạo lại cả một quốc gia - Ảnh 1.

Sân vận động Luzhniki, Nga

MXH

Nga đã triển khai nâng cấp quy mô lớn từ sân vận động, sân bay đến hệ thống đường sắt và đô thị, nhằm kết nối các thành phố đăng cai trải dài trên lãnh thổ rộng lớn.

FIFA World Cup 2014 tại Brazil

Đứng thứ 2 là FIFA World Cup 2014 tại Brazil với khoảng 15 tỉ USD.

Khoản đầu tư này được Brazil phân bổ vào việc cải tạo sân vận động, nâng cấp hạ tầng giao thông và tăng cường an ninh, nhằm đáp ứng lượng lớn người hâm mộ quốc tế.

Giải mã ngân sách World Cup: Khi bóng đá kiến tạo lại cả một quốc gia - Ảnh 2.
Giải mã ngân sách World Cup: Khi bóng đá kiến tạo lại cả một quốc gia - Ảnh 3.
Giải mã ngân sách World Cup: Khi bóng đá kiến tạo lại cả một quốc gia - Ảnh 4.

Sân vận động Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil

MXH

Do khác biệt trong phương pháp thống kê, đặc biệt là việc có hoặc không tính các khoản đầu tư hạ tầng quy mô lớn, tổng mức chi của World Cup 2018 tại Nga và World Cup 2014 tại Brazil được ghi nhận ở mức tương đương và có thể thay đổi thứ hạng tùy theo nguồn dữ liệu.

FIFA World Cup 2022 tại Qatar

Và đứng đầu là FIFA World Cup 2022 tại Qatar với tổng mức đầu tư ước tính lên tới 220 tỉ USD.

Khác với các kỳ World Cup trước, phần lớn chi phí của Qatar không nằm ở giải đấu, mà ở việc xây dựng hạ tầng quốc gia: từ hệ thống tàu điện ngầm, sân bay, khách sạn, cho đến việc phát triển cả một thành phố mới.

Giải mã ngân sách World Cup: Khi bóng đá kiến tạo lại cả một quốc gia - Ảnh 5.
Giải mã ngân sách World Cup: Khi bóng đá kiến tạo lại cả một quốc gia - Ảnh 6.
Giải mã ngân sách World Cup: Khi bóng đá kiến tạo lại cả một quốc gia - Ảnh 7.
Giải mã ngân sách World Cup: Khi bóng đá kiến tạo lại cả một quốc gia - Ảnh 8.

Sân vận động Lusail Iconic, Qatar

MXH

Sự chênh lệch lớn về quy mô đầu tư cho thấy World Cup ngày nay đã vượt xa khuôn khổ của một giải đấu thể thao. Đây còn là cơ hội để các quốc gia thúc đẩy phát triển hạ tầng, tăng tốc đô thị hóa và nâng tầm hình ảnh trên trường quốc tế.

Tin liên quan

Những 'đế chế' thống trị World Cup trong lịch sử

Những 'đế chế' thống trị World Cup trong lịch sử

Chiếc cúp vàng World Cup luôn là đỉnh cao danh vọng mà mọi nền bóng đá đều khao khát. Trải qua gần một thế kỷ, lịch sử giải đấu ghi dấu sự thống trị của những 'đế chế' thực sự trên bản đồ bóng đá thế giới.

Arsenal thắng đậm Fulham, nới khoảng cách với Manchester City trong cuộc đua vô địch

Đình Bắc: ‘Tôi muốn cùng CLB CAHN vô địch hơn là danh hiệu cá nhân’

Khám phá thêm chủ đề

ngân sách World Cup Kinh phí đăng cai World Cup World Cup kỳ World Cup đắt đỏ nhất lịch sử FIFA World Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận