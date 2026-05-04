Tốp những kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử

Nhắc đến World Cup, người ta không chỉ nhớ đến những bàn thắng hay các nhà vô địch, mà còn choáng ngợp trước những khoản đầu tư khổng lồ từ các quốc gia đăng cai.

Hôm nay, hãy cùng điểm qua 5 kỳ World Cup có tổng mức đầu tư lớn nhất lịch sử.

Giải mã ngân sách World Cup: Khi bóng đá kiến tạo lại cả một quốc gia

Các con số dưới đây không chỉ là chi phí tổ chức giải đấu, mà là tổng mức đầu tư của quốc gia, bao gồm xây dựng sân vận động, nâng cấp giao thông, sân bay, khách sạn và nhiều hạng mục hạ tầng phục vụ phát triển lâu dài.

FIFA World Cup 2006 tại Đức

Đứng ở vị trí thứ 5 là FIFA World Cup 2006 tại Đức với tổng mức đầu tư khoảng 4,3 tỉ USD.

Nhờ sở hữu sẵn hệ thống cơ sở vật chất đạt chuẩn, Đức chủ yếu chi cho việc nâng cấp sân vận động và cải thiện mạng lưới giao thông công cộng, phục vụ cả người dân lẫn du khách sau giải đấu.

FIFA World Cup 2002 đồng tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản:

Vị trí thứ 4 thuộc về FIFA World Cup 2002 đồng tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản với khoảng 7 tỉ USD.

Là kỳ World Cup đầu tiên tại châu Á và do 2 quốc gia đồng đăng cai, phần lớn ngân sách được dành để xây mới sân vận động, phát triển hạ tầng giao thông và đồng bộ hệ thống tổ chức giữa hai nước.

FIFA World Cup 2018 tại Nga

Xếp thứ 3 là FIFA World Cup 2018 tại Nga với mức đầu tư khoảng 11,6 tỉ USD.

Sân vận động Luzhniki, Nga MXH

Nga đã triển khai nâng cấp quy mô lớn từ sân vận động, sân bay đến hệ thống đường sắt và đô thị, nhằm kết nối các thành phố đăng cai trải dài trên lãnh thổ rộng lớn.

FIFA World Cup 2014 tại Brazil

Đứng thứ 2 là FIFA World Cup 2014 tại Brazil với khoảng 15 tỉ USD.

Khoản đầu tư này được Brazil phân bổ vào việc cải tạo sân vận động, nâng cấp hạ tầng giao thông và tăng cường an ninh, nhằm đáp ứng lượng lớn người hâm mộ quốc tế.

Sân vận động Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil MXH

Do khác biệt trong phương pháp thống kê, đặc biệt là việc có hoặc không tính các khoản đầu tư hạ tầng quy mô lớn, tổng mức chi của World Cup 2018 tại Nga và World Cup 2014 tại Brazil được ghi nhận ở mức tương đương và có thể thay đổi thứ hạng tùy theo nguồn dữ liệu.

FIFA World Cup 2022 tại Qatar

Và đứng đầu là FIFA World Cup 2022 tại Qatar với tổng mức đầu tư ước tính lên tới 220 tỉ USD.

Khác với các kỳ World Cup trước, phần lớn chi phí của Qatar không nằm ở giải đấu, mà ở việc xây dựng hạ tầng quốc gia: từ hệ thống tàu điện ngầm, sân bay, khách sạn, cho đến việc phát triển cả một thành phố mới.

Sân vận động Lusail Iconic, Qatar MXH

Sự chênh lệch lớn về quy mô đầu tư cho thấy World Cup ngày nay đã vượt xa khuôn khổ của một giải đấu thể thao. Đây còn là cơ hội để các quốc gia thúc đẩy phát triển hạ tầng, tăng tốc đô thị hóa và nâng tầm hình ảnh trên trường quốc tế.