Đình Bắc: ‘Tôi muốn cùng CLB CAHN vô địch hơn là danh hiệu cá nhân’
Video Thể thao

Quỳnh Phương
03/05/2026 09:02 GMT+7

Ghi bàn 5 trận liên tiếp, Đình Bắc cho thấy phong độ ấn tượng tại V-League, song tiền đạo này khẳng định mục tiêu lớn nhất vẫn là giúp CLB CAHN chinh phục chức vô địch.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Hải Phòng 2-0 trên sân khách tối 2.5.2026. Ở trận đấu này, Đình Bắc một lần nữa trở thành tâm điểm khi kéo dài chuỗi ghi bàn lên con số 5, nâng tổng thành tích lên 8 pha lập công trong 5 trận gần nhất tại V-League.

Bàn thắng mở tỷ số đến ở phút 32 sau tình huống xử lý cá nhân nổi bật. Đình Bắc vượt qua hàng loạt cầu thủ Hải Phòng trước khi dứt điểm chính xác, thể hiện phong độ cao và sự tự tin trong lối chơi.

Sau trận, chân sút sinh năm 2004 chia sẻ: “5 trận vừa qua là quãng thời gian rất tuyệt vời với tôi. Ban huấn luyện cũng như các anh em cầu thủ luôn hỗ trợ, chỉ bảo tôi trong tập luyện và thi đấu. Nhờ vậy, tôi có thể chơi tốt hơn và ghi được 8 bàn thắng”.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa Đình Bắc và Quang Hải cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Tiền đạo của CLB CAHN cho biết: “Anh Hải là cầu thủ rất tuyệt vời. Chúng tôi trao đổi nhiều cả trong lẫn ngoài sân để phối hợp tốt nhất và mang lại kết quả cho toàn đội”.

Trước những thông tin liên quan đến việc được các CLB Nhật Bản quan tâm, Đình Bắc giữ sự tập trung: “Mục tiêu của tôi vẫn là thi đấu tốt cho CLB CAHN. Đội còn 5 trận rất quan trọng và tôi sẽ nỗ lực hết mình”.

Khi được hỏi về việc lựa chọn giữa danh hiệu cá nhân hay cơ hội ra nước ngoài thi đấu, Đình Bắc khẳng định: “Tôi chọn cùng CLB CAHN vô địch mùa giải năm nay”.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

