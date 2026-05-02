Trường Tươi Đồng Nai thắng đậm Thanh niên TP.HCM 6-0, vững vàng ngôi đầu
Video Thể thao

Quỳnh Phương
02/05/2026 22:27 GMT+7

Trường Tươi Đồng Nai thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Thanh niên TP.HCM với tỷ số đậm, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu giải hạng nhất quốc gia.

Tối 2.5, Trường Tươi Đồng Nai có màn trình diễn áp đảo khi tiếp đón Thanh niên TP.HCM ở vòng 17 giải hạng nhất quốc gia. Với thế trận vượt trội, đội chủ nhà giành chiến thắng đậm đà, qua đó tiếp tục củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Ngay từ những phút đầu, Trường Tươi Đồng Nai đã chủ động đẩy cao đội hình và tạo sức ép liên tục về phía khung thành đối phương. Lối chơi pressing tầm cao giúp đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận, khiến Thanh niên TP.HCM gần như không thể triển khai bóng.

Bàn thắng mở tỷ số đến sau một tình huống tận dụng sai lầm của hàng thủ đội khách. Sự thiếu ăn ý giữa hậu vệ và thủ môn đã tạo cơ hội để Thanh Bình chớp thời cơ, ghi bàn cận thành. Sau khi có lợi thế, Trường Tươi Đồng Nai vẫn duy trì quyền kiểm soát, trong khi Thanh niên TP.HCM gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Minh Vương tiếp tục gia tăng cách biệt bằng một pha xử lý tinh tế, qua đó giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế an toàn.

Sang hiệp 2, Thanh niên TP.HCM cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến mọi nỗ lực của họ không mang lại hiệu quả. Ngược lại, Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục tận dụng tốt các cơ hội phản công.

Bàn thắng thứ 3 đến từ pha phối hợp nhuần nhuyễn, khi Alex Sandro thoát xuống dứt điểm gọn gàng sau đường chọc khe của Thanh Bình. Từ đây, thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà.

Trong phần còn lại của trận đấu, Trường Tươi Đồng Nai thi đấu thong dong nhưng vẫn liên tiếp có thêm các bàn thắng. Quốc Lộc, Trọng Hiếu và Phước Lộc lần lượt lập công, khép lại một ngày thi đấu bùng nổ của đội chủ sân.

Chiến thắng đậm 6-0 không chỉ cho thấy sự vượt trội về chuyên môn của Trường Tươi Đồng Nai mà còn khẳng định phong độ ổn định của họ trong cuộc đua thăng hạng lên V-League. Trong khi đó, Thanh niên TP.HCM tiếp tục bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là ở khâu phòng ngự và tổ chức lối chơi.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
