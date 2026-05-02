Thanh Hóa nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận tốt, trong khi Becamex TP.HCM chơi thấp, chờ cơ hội phản công nhưng thiếu sắc bén.

Phút 11, Ugochukwu đi bóng mạnh mẽ bên cánh trái trước khi căng ngang để Tùng Quốc dứt điểm mở tỷ số. Tuy nhiên, Thanh Hóa nhanh chóng đáp trả khi Ngọc Mỹ phá bẫy việt vị, ghi bàn gỡ hòa sau khi VAR công nhận.

Thanh Hóa chia điểm kịch tính với Becamex TP.HCM: Ngọc Mỹ tỏa sáng

Cuối hiệp 1, đội khách chơi chặt chẽ khiến Becamex TP.HCM gặp khó trong triển khai bóng. Sang hiệp 2, đội chủ nhà đẩy cao đội hình nhưng vẫn thiếu chính xác ở khâu dứt điểm. Đáng chú ý, Việt Cường nhận thẻ vàng vì tình huống ngã trong vòng cấm.

Những phút cuối, Becamex TP.HCM gây sức ép nhưng không thể ghi thêm bàn, buộc hai đội chia điểm sau trận hòa 1-1.