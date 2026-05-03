Ở vòng 35 Ngoại hạng Anh rạng sáng 3.5, Arsenal có màn trình diễn thuyết phục khi tiếp đón Fulham trên sân Emirates. Sự trở lại của Saka bên hành lang phải nhanh chóng tạo ra khác biệt cho đội chủ nhà.

Ngay phút thứ 9, Saka đi bóng tốc độ trước khi căng ngang thuận lợi để Gyokeres băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Arsenal. Đến phút 29, Calafiori từng đưa được bóng vào lưới Fulham nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Cuối hiệp 1, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng cách biệt. Phút 40, Gyokeres kiến tạo để Saka dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp đấu khép lại, Gyokeres hoàn tất cú đúp sau đường chuyền của Trossard ở phút 45+4, giúp Arsenal dẫn trước 3-0.

Arsenal thắng đậm Fulham, nới khoảng cách với Manchester City trong cuộc đua vô địch

Sang hiệp 2, HLV Mikel Arteta chủ động rút một số trụ cột nhằm giữ sức cho trận bán kết lượt về Champions League. Arsenal chơi chậm lại nhưng vẫn tạo ra cơ hội, đáng chú ý là tình huống đánh đầu trúng xà ngang của Calafiori ở phút 80.

Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng 3-0 trước Fulham, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 76 điểm. Kết quả này giúp họ tạm hơn Man City 6 điểm, dù đã thi đấu nhiều hơn đối thủ 2 trận.

Dù vậy, cuộc đua vô địch vẫn tiềm ẩn nhiều biến số. Nếu Man City giành trọn vẹn điểm số ở các trận đấu bù, khoảng cách hoàn toàn có thể bị san lấp. Hiện tại, hiệu số của Arsenal là +41, nhỉnh hơn Man City (+37), trong khi số bàn thắng lần lượt là 67 và 66.

Ở các vòng đấu còn lại, Arsenal sẽ lần lượt chạm trán West Ham, Burnley và Crystal Palace, trong đó có 2 trận được chơi trên sân nhà. Phía bên kia, Manchester City vẫn còn cơ hội tự quyết nếu duy trì phong độ ổn định trong phần còn lại của mùa giải.

HLV Mikel Arteta tự tin trước trận bán kết lượt về Champions League gặp Atletico Madrid ẢNH: REUTERS

Sau trận đấu vòng 35, HLV Mikel Arteta cho biết Arsenal đã chơi một trong những trận đấu hay nhất mùa giải khi thắng Fulham 3-0 trên sân nhà, đồng thời yêu cầu các học trò duy trì cảm xúc tích cực này cho trận bán kết lượt về Champions League gặp Atletico Madrid vào thứ ba tới.