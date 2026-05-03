Gần 1 thế kỷ đã trôi qua kể từ kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử. Trải qua 96 năm và sau 22 kỳ tổ chức, giải bóng đá danh giá nhất hành tinh mới chỉ gọi tên 8 nhà vô địch, và phần lớn danh hiệu tập trung vào một nhóm nhỏ các "ông lớn".

Dưới đây là danh sách các đội tuyển vô địch World Cup, những cái tên đã góp phần tạo nên trật tự quyền lực của bóng đá thế giới.

Những 'đế chế' thống trị World Cup trong lịch sử

Vị trí thứ 5 thuộc về Anh và Tây Ban Nha, cùng 1 lần vô địch.

Anh lên ngôi năm 1966 trên sân nhà, trong trận chung kết gây tranh cãi với Tây Đức tại sân Wembley.

Trong khi đó, Tây Ban Nha chạm tay vào cúp vàng năm 2010, với lối tiki-taka, đánh dấu đỉnh cao của một thế hệ thống trị bóng đá thế giới giai đoạn 2008–2012.

Ở vị trí thứ 4 là Pháp và Uruguay, cùng 2 lần vô địch.

Uruguay là nhà vô địch World Cup đầu tiên năm 1930 trên sân nhà, trước khi tái lập thành tích vào năm 1950 với chiến thắng lịch sử trước Brazil ngay tại sân Maracana - trận đấu được xem là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá.

Trong khi đó, Pháp đại diện cho thế hệ hiện đại, với chức vô địch năm 1998 trên sân nhà và lần đăng quang năm 2018.

Xếp ở vị trí thứ 3 là đội Argentina với 3 lần vô địch (1978, 1986, 2022).

Đội bóng Nam Mỹ ghi dấu ấn với chức vô địch đầu tiên trên sân nhà năm 1978, trước khi Diego Maradona tạo nên kỳ World Cup 1986 huyền thoại với cả "bàn tay của Chúa" lẫn "bàn thắng thế kỷ".

Argentina và Messi nhận thưởng khủng sau khi lên ngôi vô địch World Cup 2022 AFP

Năm 2022, Lionel Messi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu khi đưa Argentina trở lại đỉnh thế giới sau 36 năm chờ đợi.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Đức và Ý, cùng 4 lần vô địch.

Đức là biểu tượng của sự ổn định khi có tới 8 lần vào chung kết, vô địch các năm 1954, 1974, 1990 và 2014, trong đó chiến thắng 7-1 trước Brazil tại bán kết 2014 là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất lịch sử World Cup.

Trong khi đó, Ý xây dựng danh tiếng bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật, với các chức vô địch trải dài từ 1934, 1938 đến 1982 và 2006, cho thấy khả năng duy trì đẳng cấp qua nhiều thế hệ.

Và ở vị trí số 1 là Brazil với 5 lần vô địch World Cup (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

Brazil là đội tuyển duy nhất góp mặt ở mọi kỳ World Cup, đồng thời là quốc gia duy nhất từng 3 lần vô địch trong vòng 12 năm (1958–1970), với thế hệ của Pelé đặt nền móng cho vị thế số một.

Lần gần nhất họ đăng quang là năm 2002, cũng là kỳ World Cup chứng kiến Ronaldo Nazário giành danh hiệu "Vua phá lưới".

Năm chức vô địch giúp Brazil vẫn giữ vị trí số một trong lịch sử World Cup. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các "đế chế" không còn quá lớn, khi những đội bóng phía sau liên tục bám đuổi và sẵn sàng tạo ra sự thay đổi trong tương lai.