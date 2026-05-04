Trận đấu sớm nhất vòng 17 giải hạng nhất Bia Sao Vàng 2025-2026 chứng kiến màn ngược dòng ấn tượng của CLB Bắc Ninh trước chủ nhà Đại học Văn Hiến. Đội bóng của HLV Paulo Foiani giành chiến thắng 2-1 sau khi bị dẫn trước từ cuối hiệp 1 bởi bàn thắng của Landy.

Không chấp nhận thất bại, CLB Bắc Ninh đẩy cao đội hình trong hiệp 2 và được đền đáp bằng 2 bàn thắng của Bruno Cunha ở phút 75 và Văn Trường ở phút 88.

Ở trận đấu sau đó, CLB Trường Tươi Đồng Nai cũng có màn đáp trả mạnh mẽ khi đánh bại CLB Thanh niên TP.HCM với tỷ số 6-0. Trước đối thủ đang xếp cuối bảng, chiến thắng của thầy trò HLV Việt Thắng không gây nhiều bất ngờ, nhưng vẫn mang ý nghĩa lớn trong việc duy trì khoảng cách điểm số và giữ vững lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Vòng 17 giải hạng nhất: Bắc Ninh ngược dòng, nóng chờ đại chiến đỉnh bảng

Cuộc chạm trán giữa CLB Bắc Ninh và CLB Trường Tươi Đồng Nai ở vòng 18 vì thế trở thành trận đấu mang tính quyết định. Nếu CLB Bắc Ninh giành chiến thắng, khoảng cách sẽ được rút ngắn đáng kể và khiến cuộc đua ở 5 vòng còn lại trở nên khó lường. Ngược lại, một chiến thắng sẽ giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai tiến rất gần tới chức vô địch cùng tấm vé thăng hạng trực tiếp.

Ở cuộc cạnh tranh vị trí thứ 3, CLB TP.HCM đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước CLB Quy Nhơn United. Sau chuỗi trận không như ý, đội bóng TP.HCM đã trở lại đúng lúc để vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH, mở ra cơ hội cạnh tranh thành tích cao.

Trong khi đó, CLB Quy Nhơn United tiếp tục sa sút khi trải qua 3 trận liên tiếp không thắng, qua đó đánh mất vị trí trong tốp đầu.

Ở nhóm cuối, CLB Long An giành chiến thắng quan trọng trước CLB Quảng Ninh để nới rộng khoảng cách với đội cuối bảng CLB Thanh niên TP.HCM. Sau vòng 17, CLB Long An có 11 điểm, hơn đối thủ 4 điểm (7 điểm), dù vẫn xếp áp chót.

CLB Đồng Tháp hòa 0-0 với CLB Trẻ PVF-CAND, nâng tổng điểm lên 14. Ở vòng 19, CLB Đồng Tháp sẽ đối đầu CLB Long An trong trận đấu có ý nghĩa lớn tới cuộc đua trụ hạng.

Trong khi đó, CLB Thanh niên TP.HCM sẽ đối mặt lịch thi đấu đầy khó khăn khi phải chạm trán nhiều đội trong tốp 5 cũng như các đối thủ đang cạnh tranh vị trí trên BXH như CLB Xuân Thiện Phú Thọ và CLB Quảng Ninh.