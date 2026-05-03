Sau trận hòa 3-3 đầy tiếc nuối trước Đà Nẵng, Thể Công Viettel bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy với áp lực buộc phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng đua vô địch. Tuy nhiên, trước một đối thủ cũng đang khát điểm, đội bóng áo lính đã trải qua 1 trận đấu đầy khó khăn và chỉ có thể giữ lại 1 điểm.

Ngay từ đầu trận, thế trận diễn ra cởi mở khi cả 2 đội đều chủ động chơi tấn công. Ninh Bình sớm cho thấy sự nguy hiểm với những pha dứt điểm đáng chú ý, thậm chí có tình huống đưa bóng trúng cột dọc khiến khung thành Thể Công Viettel chao đảo.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà cũng đáp trả mạnh mẽ với nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Trận đấu trở nên hấp dẫn với những màn đôi công liên tục, trong đó cả 2 thủ môn Văn Việt và Văn Lâm đều có nhiều tình huống cứu thua ấn tượng.

Bước ngoặt đến ở phút 30 khi Thể Công Viettel được hưởng phạt đền sau sai lầm của thủ môn Văn Lâm. Dù Lucao không thể đánh bại chính Văn Lâm trên chấm 11 m, Văn Khang đã nhanh chóng ập vào đá bồi thành công, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Chia điểm tiếc nuối, Thể Công Viettel và Ninh Bình bị CLB CAHN bỏ xa trên cuộc đua vô địch

Sau bàn thua, Ninh Bình gia tăng sức ép và tạo ra thêm nhiều cơ hội, nhưng vấp phải sự chắc chắn của hàng thủ Thể Công Viettel cùng phong độ tốt của thủ môn Văn Việt. Tuy nhiên, khó khăn bất ngờ ập đến với đội chủ nhà ở cuối hiệp một.

Phút 45+3, Hoàng Minh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm, khiến Thể Công Viettel phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp hai. Đây là bước ngoặt lớn khiến thế trận thay đổi đáng kể.

Tận dụng lợi thế hơn người, Ninh Bình đẩy cao đội hình ngay sau giờ nghỉ. Sức ép của đội khách cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 52 khi Quang Nho tung cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Trong phần còn lại của trận đấu, Ninh Bình tiếp tục là đội chiếm ưu thế về thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Văn Việt cùng hàng phòng ngự kiên cường của Thể Công Viettel đã giúp đội chủ nhà đứng vững.

Dù chơi thiếu người, Thể Công Viettel vẫn nỗ lực tổ chức tấn công trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa lớn và mặt sân trơn trượt, cả 2 đội đều không thể tạo ra khác biệt.

Chung cuộc, Thể Công Viettel hòa 1-1 trước Ninh Bình. Kết quả này khiến đội bóng áo lính gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch, trong khi Ninh Bình cũng bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.