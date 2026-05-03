Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chia điểm tiếc nuối, Thể Công Viettel và Ninh Bình bị CLB CAHN bỏ xa trên cuộc đua vô địch
Video Thể thao

Chia điểm tiếc nuối, Thể Công Viettel và Ninh Bình bị CLB CAHN bỏ xa trên cuộc đua vô địch

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
03/05/2026 22:21 GMT+7

Thể Công Viettel dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế, chấp nhận hòa 1-1 trước Ninh Bình trong trận cầu căng thẳng tại Hàng Đẫy tối 3.5.

Sau trận hòa 3-3 đầy tiếc nuối trước Đà Nẵng, Thể Công Viettel bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy với áp lực buộc phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng đua vô địch. Tuy nhiên, trước một đối thủ cũng đang khát điểm, đội bóng áo lính đã trải qua 1 trận đấu đầy khó khăn và chỉ có thể giữ lại 1 điểm.

Ngay từ đầu trận, thế trận diễn ra cởi mở khi cả 2 đội đều chủ động chơi tấn công. Ninh Bình sớm cho thấy sự nguy hiểm với những pha dứt điểm đáng chú ý, thậm chí có tình huống đưa bóng trúng cột dọc khiến khung thành Thể Công Viettel chao đảo.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà cũng đáp trả mạnh mẽ với nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Trận đấu trở nên hấp dẫn với những màn đôi công liên tục, trong đó cả 2 thủ môn Văn Việt và Văn Lâm đều có nhiều tình huống cứu thua ấn tượng.

Bước ngoặt đến ở phút 30 khi Thể Công Viettel được hưởng phạt đền sau sai lầm của thủ môn Văn Lâm. Dù Lucao không thể đánh bại chính Văn Lâm trên chấm 11 m, Văn Khang đã nhanh chóng ập vào đá bồi thành công, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Chia điểm tiếc nuối, Thể Công Viettel và Ninh Bình bị CLB CAHN bỏ xa trên cuộc đua vô địch

Sau bàn thua, Ninh Bình gia tăng sức ép và tạo ra thêm nhiều cơ hội, nhưng vấp phải sự chắc chắn của hàng thủ Thể Công Viettel cùng phong độ tốt của thủ môn Văn Việt. Tuy nhiên, khó khăn bất ngờ ập đến với đội chủ nhà ở cuối hiệp một.

Phút 45+3, Hoàng Minh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm, khiến Thể Công Viettel phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp hai. Đây là bước ngoặt lớn khiến thế trận thay đổi đáng kể.

Tận dụng lợi thế hơn người, Ninh Bình đẩy cao đội hình ngay sau giờ nghỉ. Sức ép của đội khách cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 52 khi Quang Nho tung cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Trong phần còn lại của trận đấu, Ninh Bình tiếp tục là đội chiếm ưu thế về thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Văn Việt cùng hàng phòng ngự kiên cường của Thể Công Viettel đã giúp đội chủ nhà đứng vững.

Dù chơi thiếu người, Thể Công Viettel vẫn nỗ lực tổ chức tấn công trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa lớn và mặt sân trơn trượt, cả 2 đội đều không thể tạo ra khác biệt.

Chung cuộc, Thể Công Viettel hòa 1-1 trước Ninh Bình. Kết quả này khiến đội bóng áo lính gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch, trong khi Ninh Bình cũng bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Highlight CLB Thể Công Viettel 1-1 Ninh Bình: Đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối

Highlight CLB Thể Công Viettel 1-1 Ninh Bình: Đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối

CLB Thể Công Viettel dẫn trước nhưng không thể giữ lợi thế, chấp nhận hòa 1-1 trước Ninh Bình, bị CLB CAHN bỏ xa trên BXH.

Truyền thông Yemen dè chừng U.17 Việt Nam, cảnh báo trận ra quân đầy khó khăn

Cao Văn Bình nhận thẻ đỏ, SLNA thua đau HAGL trong cơn mưa sân Vinh

Khám phá thêm chủ đề

Thể Công Viettel CLB Ninh Bình Vòng 21 V-League CLB Công an Hà Nội cuộc đua vô địch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận