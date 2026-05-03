Trong điều kiện mưa lớn, SLNA là đội nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận. Đội chủ nhà cầm bóng vượt trội, liên tục tổ chức các đợt tấn công khiến hàng thủ HAGL phải chống đỡ vất vả.

Hàng loạt cơ hội được SLNA tạo ra trong hiệp một, từ những pha không chiến đến các tình huống dứt điểm trong vòng cấm. Bá Quyền, Văn Lương hay Moore đều có cơ hội thử thách khung thành đối phương, nhưng hoặc thiếu chính xác, hoặc không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Trung Kiên.

Đáng chú ý, Trung Kiên đã có nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp HAGL đứng vững trước sức ép lớn. Không chỉ vậy, SLNA còn thiếu may mắn khi cú sút xa của Thanh Sơn đưa bóng dội xà ngang ở cuối hiệp một. Dù chơi lấn lướt, đội chủ sân Vinh vẫn không thể có bàn thắng mở tỷ số.

Cao Văn Bình nhận thẻ đỏ, SLNA thua đau HAGL trong cơn mưa sân Vinh

Bước sang hiệp hai, kịch bản không thay đổi khi SLNA tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Tuy nhiên, trong lúc chưa thể cụ thể hóa ưu thế, đội chủ nhà lại phải trả giá.

Phút 58, từ một tình huống lên bóng bên cánh trái, Elisio xử lý tự tin trước khi tung cú dứt điểm bằng chân phải, đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, mở tỷ số 1-0 cho HAGL. Đây là pha bóng thể hiện sự hiệu quả của đội khách trong cách tận dụng cơ hội.

Bị dẫn bàn, SLNA đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép liên tục được tạo ra về phía khung thành HAGL, nhưng các chân sút của đội chủ nhà lại tỏ ra thiếu duyên trong những tình huống quyết định.

Cơ hội giành chiến thắng của HAGL trở nên rõ ràng hơn khi tuyển thủ U.23 Việt Nam Minh Tâm vào sân từ ghế dự bị, bứt tốc khiến Cao Văn Bình buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 90+2.

Tuy vậy, dù chỉ có 10 người, trong quãng thời gian bù giờ, SLNA liên tục khuấy đảo khung thành HAGL nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Chung cuộc, HAGL giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Vinh. Đây là kết quả quan trọng giúp đội bóng phố núi cải thiện điểm số, trong khi SLNA có lý do để tiếc nuối khi đã chơi lấn lướt nhưng không thể ghi bàn.