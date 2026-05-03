Những ‘cỗ máy ghi bàn’ vĩ đại nhất lịch sử vòng loại World Cup: Ronaldo tốp 1

1. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) - 41 bàn

Không ai khác, Cristiano Ronaldo chính là "ông vua" của vòng loại World Cup. Theo thống kê cập nhật đến ngày 31.3.2026 của FIFA, với 41 bàn thắng sau 52 trận, Cristiano Ronaldo giữ vững ngôi đầu nhờ khả năng duy trì phong độ bền bỉ đáng kinh ngạc.

Đặc biệt tại World Cup 2018, anh ghi tới 15 bàn thắng trong 9 trận đấu vòng loại. Ở độ tuổi mà nhiều người đã giải nghệ, CR7 vẫn kịp "bỏ túi" thêm 5 bàn trong hành trình hướng tới World Cup 2026.

Những ‘cỗ máy ghi bàn’ vĩ đại nhất lịch sử vòng loại World Cup: Ronaldo top 1

2. Carlos Ruiz (Guatemala) - 39 bàn

Trong gần một thập kỷ, Carlos Ruiz, huyền thoại bóng đá Guatemala, từng là chân sút vĩ đại nhất lịch sử vòng loại FIFA World Cup. Carlos Ruiz đã ghi được 39 bàn thắng trong 47 trận, sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng nể (0.83 bàn/trận).

Tiền đạo này khởi đầu với 8 bàn thắng trong 9 trận ở vòng loại World Cup 2002; rồi ghi tiếp 10 bàn trong 14 trận vòng loại World Cup 2006.

Các kỳ World Cup 2010 và 2014, anh đều ghi 6 bàn trong 7 trận, trước khi khép lại sự nghiệp quốc tế với 9 bàn trong 10 trận vòng loại World Cup 2018.

Tổng cộng, Carlos Ruiz ghi đến 39 bàn ở vòng loại, một hiệu suất khiến cả thế giới phải thán phục.

3. Lionel Messi (Argentina) - 36 bàn

Lionel Messi đứng ở vị trí thứ 3 với 36 pha lập công. Dù không sở hữu hiệu suất ghi bàn dồn dập như Ronaldo do thường xuyên lùi sâu đóng vai trò kiến thiết, nhưng Lionel Messi vẫn là "linh hồn" giúp Argentina vượt qua những vòng loại khốc liệt nhất hành tinh tại khu vực Nam Mỹ.

Dù có khởi đầu khá chậm chạp tại các kỳ vòng loại 2006 và 2010 với số bàn thắng khiêm tốn, nhưng càng về sau, siêu sao người Argentina càng bùng nổ.

Messi đạt đỉnh cao phong độ vào giai đoạn vòng loại World Cup 2014 với 10 pha lập công, và cho đến tận kỳ vòng loại 2026 đang diễn ra, Messi vẫn miệt mài ghi thêm 8 bàn thắng nữa để củng cố vị thế của mình trong lịch sử bóng đá Nam Mỹ.

Messi ăn mừng chiến thắng khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022 ẢNH: REUTERS

4: Robert Lewandowski (Ba Lan) và Ali Daei (Iran) - 35 bàn

Hai vị trí tiếp theo thuộc về Robert Lewandowski và Ali Daei, cùng có 35 bàn. Lewandowski đạt cột mốc này sau 46 trận cho Ba Lan, còn huyền thoại Iran Ali Daei cần 51 trận.

Đặc biệt, năm 2018, tiền đạo người Ba Lan - Lewandowski, thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu khi ghi tới 16 bàn thắng chỉ trong 10 trận đấu, đạt hiệu suất trung bình 1.6 bàn mỗi trận. Các kỳ vòng loại sau đó, anh vẫn duy trì được hiệu suất khá ổn định với khoảng 0,5 đến 1 bàn mỗi trận, giúp Ba Lan luôn là đối thủ đáng gờm tại khu vực châu Âu.

Cùng chia sẻ vị trí thứ 4 với Lewandowski - Ali Daei là tượng đài của bóng đá châu Á. Tiền đạo người Iran sở hữu 35 bàn thắng sau 51 trận vòng loại, đạt hiệu suất đáng nể 0,69 bàn/trận.

Đỉnh cao của cầu thủ này gắn liền với giai đoạn vòng loại 2002 và 2006, nơi anh bùng nổ với lần lượt 10 bàn và 9 bàn thắng mỗi kỳ. Đặc biệt ở chiến dịch 2006, dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, anh vẫn đạt hiệu suất gần như tuyệt đối với 0,9 bàn/trận (ghi 9 bàn sau 10 trận). Sự bền bỉ này không chỉ giúp Iran thường xuyên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh mà còn đưa tên tuổi Ali Daei vào "ngôi đền" của những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Những vị trí còn lại trong top 10 là những cái tên nào, và ai nắm giữ hiệu suất ghi bàn ấn tượng nhất? Chi tiết mời quý vị theo dõi video.