Cristiano Ronaldo trước cơ hội phá loạt kỷ lục lịch sử tại World Cup 2026
Quỳnh Phương
01/05/2026 20:47 GMT+7

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo đứng trước kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp, với cơ hội chinh phục danh hiệu còn thiếu và phá hàng loạt kỷ lục lịch sử.

Cristiano Ronaldo đang chuẩn bị cho World Cup 2026 với một tâm thế rất đặc biệt. Theo Marca, giải đấu diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Không chỉ mang theo tham vọng vô địch cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, CR7 còn đứng trước cơ hội tạo nên những cột mốc lịch sử mới, qua đó khép lại hành trình World Cup theo cách trọn vẹn nhất.

Danh hiệu duy nhất Ronaldo còn thiếu

World Cup 2026 được xem là kỳ giải mang tính bước ngoặt, không chỉ vì lần đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia, mà còn bởi sự hiện diện của nhiều huyền thoại ở chặng cuối sự nghiệp. Với Ronaldo, đây chính là “cơ hội vàng” để chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Một trong những cột mốc đáng chú ý nhất là việc trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt tại 6 kỳ World Cup. Chỉ cần ra sân trong trận mở màn gặp CHDC Congo ngày 17.6, Ronaldo sẽ chính thức đi vào lịch sử. Tuy nhiên, thành tích này có thể không thuộc riêng anh nếu Lionel Messi cũng góp mặt tại giải đấu.

Cristiano Ronaldo trước cơ hội phá loạt kỷ lục lịch sử tại World Cup 2026 - Ảnh 1.

Đây rất có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha

Không dừng lại ở số lần tham dự, Ronaldo còn có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Kể từ năm 2006, CR7 đều để lại dấu ấn bằng bàn thắng tại các kỳ World Cup, trong khi Messi từng không ghi bàn ở giải năm 2010.

Các cột mốc cá nhân chờ xô đổ

Ở khía cạnh cá nhân, Ronaldo đang tiến rất gần tới kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup. Huyền thoại Eusebio hiện dẫn đầu với 9 bàn thắng, còn CR7 đã có 8 pha lập công. Chỉ cần thêm 1 bàn, anh sẽ cân bằng thành tích, và nếu ghi thêm, anh sẽ độc chiếm vị trí số 1.

Một mục tiêu khác đầy thách thức là kỷ lục số trận thi đấu tại World Cup. Ronaldo hiện có 22 trận, xếp trong nhóm dẫn đầu. Nếu đội tuyển Bồ Đào Nha tiến sâu, anh hoàn toàn có thể vượt qua những cái tên như Maldini, Klose hay Matthaus. Tuy nhiên, Lionel Messi vẫn đang nắm giữ kỷ lục với 26 trận, và con số này có thể còn tăng nếu Argentina thi đấu thành công.

Bên cạnh đó, nếu đội tuyển Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch, Ronaldo sẽ lập thêm một cột mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng giành chức vô địch World Cup. Ở tuổi 41, anh sẽ vượt qua Dino Zoff - người đăng quang năm 1982 khi 40 tuổi.

Cristiano Ronaldo trước cơ hội phá loạt kỷ lục lịch sử tại World Cup 2026 - Ảnh 2.

Nhiều kỷ lục cá nhân đang chờ Ronaldo phá

Ngoài những kỷ lục có thể chinh phục, Ronaldo hiện đã nắm giữ một thành tích đặc biệt: cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Nếu tiếp tục lập công tại World Cup 2026, anh sẽ nâng kỷ lục này lên 6, một cột mốc gần như không tưởng trong lịch sử bóng đá.

Theo Marca, ở thời điểm này, Ronaldo không chỉ còn thi đấu để cạnh tranh với các đối thủ trên sân, mà còn đang đối đầu với chính lịch sử. Những gì anh hướng đến không chỉ là danh hiệu, mà còn là sự khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Tại vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ lần lượt chạm trán CHDC Congo (vào ngày 17.6), Uzbekistan (ngày 23.6) và Colombia (ngày 27.6). Đây sẽ là những bước khởi đầu cho hành trình mà Ronaldo hy vọng sẽ khép lại bằng vinh quang và những kỷ lục mới.

