Lionel Messi đã khép lại World Cup 2022 theo cách hoàn hảo khi cùng đội tuyển Argentina giành chức vô địch, đồng thời thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng. Tuy nhiên, hành trình của anh tại sân chơi lớn nhất hành tinh nhiều khả năng vẫn chưa dừng lại, khi World Cup 2026 tiếp tục mở ra cơ hội để siêu sao này gia tăng thành tích. Với một cầu thủ đã chinh phục gần như mọi đỉnh cao, việc Messi vẫn còn mục tiêu để theo đuổi là minh chứng rõ ràng cho khát khao và sự bền bỉ hiếm thấy trong bóng đá hiện đại.

Những kỷ lục World Cup chờ Messi xô đổ

Sau giải đấu tại Qatar, Messi trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup với 26 trận, vượt qua Lothar Matthaus và Miroslav Klose. Không chỉ vậy, anh còn dẫn đầu về số phút thi đấu (2.314 phút), cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc qua nhiều kỳ World Cup. Điều đáng nói là những con số này không chỉ phản ánh sự hiện diện đơn thuần, mà còn cho thấy vai trò không thể thay thế của Messi trong đội hình Argentina qua từng thế hệ.

Ở khía cạnh tấn công, Messi đang nắm giữ kỷ lục kiến tạo nhiều nhất với 9 lần, vượt qua Diego Maradona. Tổng cộng, anh đã góp dấu giày vào 22 bàn thắng (13 bàn, 9 kiến tạo), nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Đây là thống kê cho thấy Messi không chỉ là một chân sút, mà còn là “bộ não” trong lối chơi của đội tuyển Argentina, người kết nối và tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng nhất.

Messi và chiếc cúp vàng World Cup 2022

Một dấu ấn đặc biệt khác là việc Messi trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn ở tất cả các vòng đấu trong một kỳ World Cup theo thể thức 32 đội. Thành tích này phản ánh sự ổn định và tầm ảnh hưởng xuyên suốt của anh trong hành trình vô địch năm 2022. Không chỉ tỏa sáng ở những trận cầu lớn, Messi còn duy trì phong độ cao từ vòng bảng cho đến trận chung kết, điều mà rất ít cầu thủ trong lịch sử làm được.

Không dừng lại ở những con số đã đạt được, Messi vẫn còn những cột mốc lớn phía trước. Đáng chú ý nhất là kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup do Miroslav Klose nắm giữ với 16 bàn. Hiện Messi đã có 13 bàn, chỉ cần thêm 3 bàn để cân bằng và 4 bàn để phá kỷ lục.