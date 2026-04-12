Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trường Tươi Đồng Nai bất ngờ bị Đồng Tháp chia điểm: Tốp 1 vẫn vững như bàn thạch

Đồng Nguyên Khang
12/04/2026 17:59 GMT+7

Chiều 12.4, ở vòng 14 giải hạng nhất 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai chỉ có được trận hòa 0-0 khi đối thủ yếu hơn là đội Đồng Tháp đã phòng ngự chặt chẽ, kiên cường.

Trường Tươi Đồng Nai kiểm soát thế trận nhưng không ghi nổi bàn thắng

Trên sân Cao Lãnh, CLB Trường Tươi Đồng Nai gặp tương đối nhiều khó khăn trước đội chủ nhà Đồng Tháp. Các học trò HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn kiểm soát nhiều bóng hơn, nỗ lực triển khai tấn công tương đối đa dạng, từ biên cho đến trung lộ. Tuy nhiên, CLB Đồng Tháp phòng ngự rất kỷ luật, khiến CLB Trường Tươi Đồng Nai gần như không tạo ra được cơ hội ngon ăn nào.

Những đường chuyền của Lương Xuân Trường, các pha dứt điểm của Alex Sandro, Hồ Thanh Minh... còn thiếu sắc sảo. Vì thế, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Trường Tươi Đồng Nai bất ngờ bị Đồng Tháp chia điểm: Tốp 1 vẫn vững như bàn thạch- Ảnh 1.

Xuân Trường không có đường chuyền "dọn cỗ" nào

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Trường Tươi Đồng Nai bất ngờ bị Đồng Tháp chia điểm: Tốp 1 vẫn vững như bàn thạch- Ảnh 2.

Cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Hồ Thanh Minh (áo xanh) bị phong tỏa

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Sau 10 phút đầu hiệp 2, CLB Trường Tươi Đồng Nai chưa thể chơi khởi sắc. Vì thế, HLV Nguyễn Việt Thắng buộc phải thực hiện một loạt sự thay đổi người. Dương Văn Khoa, Lương Xuân Trường, Chu Văn Kiên nhường chỗ cho Trần Minh Vương, Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Quốc Lộc.

Nhưng khi chưa kịp có bàn khai thông bế tắc, CLB Trường Tươi Đồng Nai lại rơi vào thế bất lợi. Phút 76, Lưu Tự Nhân phạm lỗi với cầu thủ Đồng Tháp, nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Từ lúc này, đội khách chỉ còn chơi với 10 người. Dù vậy, đại diện Đông Nam bộ vẫn quyết tâm chơi tấn công nhằm tìm kiếm 3 điểm. Một số cơ hội đến từ các pha đá phạt của Minh Vương được tạo ra, nhưng thủ môn Nguyễn Tiến Mạnh vẫn chơi tập trung và đứng vững.

Đến phút 90, Hồ Thanh Minh, Uông Ngọc Tiến phải nhường chỗ cho Sầm Ngọc Đức, Lê Thanh Bình. Trong 5 phút bù giờ, CLB Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục dâng cao tấn công nhưng vẫn không thể tạo sự khác biệt, chấp nhận trận hoà 0-0 trên sân khách.

Với kết quả này, CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn đứng vững trên đỉnh bảng với 32 điểm sau 14 trận, hơn đội nhì bảng Quy Nhơn 6 điểm. Trong khi đó, CLB Đồng Tháp giành 1 điểm quan trọng để có thêm động lực trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ sen hồng đang đứng thứ 10 với 10 điểm, hơn đội cuối bảng Thanh Niên TP.HCM 6 điểm.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn 

