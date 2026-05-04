Manchester United hạ Liverpool 3-2 kịch tính, trở lại Champions League mùa tới

Bước vào cuộc đại chiến với Liverpool tối 3.5, Manchester United nắm lợi thế lớn trong cuộc đua tốp 4 Ngoại hạng Anh. Sau chiến thắng trước Brentford, đội chủ sân Old Trafford đứng thứ 3 và chỉ cần thêm 1 điểm để chính thức góp mặt tại Champions League mùa tới.

Ở chiều ngược lại, Liverpool buộc phải giành chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng. Khoảng cách điểm số khiến đội bóng của HLV Arne Slot không còn nhiều lựa chọn, và điều đó phần nào tạo nên sức ép ngay từ đầu trận.

Manchester United khởi đầu hoàn hảo

Manchester United nhập cuộc đầy chủ động với lối chơi pressing tầm cao, liên tục dồn ép Liverpool ngay từ những phút đầu. Sự chủ động này nhanh chóng mang lại hiệu quả.

Phút 7, từ quả phạt góc của Mbeumo, Cunha dứt điểm khiến bóng chạm chân Mac Allister đổi hướng bay vào lưới, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng sớm giúp Manchester United càng chơi càng tự tin và duy trì sức ép lớn.

Chỉ 7 phút sau, đến phút 14, đội chủ sân Old Trafford tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt. Bruno Fernandes thể hiện vai trò nhạc trưởng với đường kiến tạo để Sesko dễ dàng ghi bàn trong vòng cấm.

Với lợi thế dẫn trước 2-0, Manchester United chủ động điều tiết nhịp độ, kiểm soát thế trận và khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Đội khách chỉ tạo ra một vài tình huống đáng chú ý nhưng thiếu đi sự chính xác ở khâu dứt điểm. Hiệp 1 khép lại với lợi thế lớn cho đội chủ nhà.

Kịch tính hiệp 2 và bản lĩnh lên tiếng

Bước sang hiệp 2, Liverpool không còn gì để mất và nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công. Những nỗ lực của đội khách sớm được đền đáp.

Phút 47, Szoboszlai tận dụng sai lầm của hàng thủ Manchester United để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng này giúp Liverpool lấy lại tinh thần và gia tăng sức ép.

Đến phút 56, thế trận hoàn toàn đảo chiều khi Szoboszlai tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Gakpo dứt điểm chính xác, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2. Trong khoảng thời gian này, Manchester United tỏ ra lúng túng và phải lùi sâu để ổn định lại đội hình.

Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn then chốt, Manchester United đã thể hiện bản lĩnh của đội bóng lớn. Phút 78, từ pha tạt bóng bên cánh trái của Luke Shaw, bóng được phá ra đúng vị trí của Mainoo. Tiền vệ trẻ tung cú sút xa uy lực, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 trong sự vỡ òa của khán giả.

Trận đấu đậm dấu ấn của HLV Carrick ẢNH: REUTERS

Những phút cuối trận diễn ra với tốc độ cao khi Liverpool dồn toàn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Dù tạo ra một số tình huống nguy hiểm, đội khách vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ Manchester United, trong khi thủ môn Lammens cũng có những pha xử lý chắc chắn.

Sau 5 phút bù giờ căng thẳng, Manchester United bảo toàn chiến thắng 3-2.

Chiến thắng này không chỉ giúp Manchester United giành trọn 3 điểm mà còn chính thức đảm bảo suất dự Champions League mùa tới. Đây là phần thưởng xứng đáng cho phong độ ổn định của đội bóng trong giai đoạn quan trọng của mùa giải, đặc biệt là dấu ấn của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Ở góc độ chuyên môn, trận đấu này cho thấy Manchester United đang dần hoàn thiện bản lĩnh thi đấu ở những thời điểm quyết định. Việc có thể giữ vững tinh thần sau khi bị gỡ hòa, rồi tái lập thế dẫn trước là tín hiệu tích cực cho một tập thể đang hướng đến sự ổn định dài hạn.

Ngược lại, Liverpool dù thể hiện khả năng bùng nổ trong hiệp 2 nhưng vẫn bộc lộ những vấn đề nơi hàng thủ và sự thiếu ổn định xuyên suốt trận đấu. Nếu không cải thiện, họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất dự Champions League ở giai đoạn còn lại.