Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Manchester United hạ Liverpool 3-2 kịch tính, trở lại Champions League mùa tới
Video Thể thao

Manchester United hạ Liverpool 3-2 kịch tính, trở lại Champions League mùa tới

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
04/05/2026 00:04 GMT+7

Manchester United đánh bại Liverpool 3-2 trong trận cầu kịch tính tối 3.5, qua đó chắc chắn giành vé dự Champions League mùa tới.

Bước vào cuộc đại chiến với Liverpool tối 3.5, Manchester United nắm lợi thế lớn trong cuộc đua tốp 4 Ngoại hạng Anh. Sau chiến thắng trước Brentford, đội chủ sân Old Trafford đứng thứ 3 và chỉ cần thêm 1 điểm để chính thức góp mặt tại Champions League mùa tới.

Ở chiều ngược lại, Liverpool buộc phải giành chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng. Khoảng cách điểm số khiến đội bóng của HLV Arne Slot không còn nhiều lựa chọn, và điều đó phần nào tạo nên sức ép ngay từ đầu trận.

Manchester United khởi đầu hoàn hảo

Manchester United nhập cuộc đầy chủ động với lối chơi pressing tầm cao, liên tục dồn ép Liverpool ngay từ những phút đầu. Sự chủ động này nhanh chóng mang lại hiệu quả.

Phút 7, từ quả phạt góc của Mbeumo, Cunha dứt điểm khiến bóng chạm chân Mac Allister đổi hướng bay vào lưới, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng sớm giúp Manchester United càng chơi càng tự tin và duy trì sức ép lớn.

Manchester United hạ Liverpool 3-2 kịch tính, trở lại Champions League mùa tới

Chỉ 7 phút sau, đến phút 14, đội chủ sân Old Trafford tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt. Bruno Fernandes thể hiện vai trò nhạc trưởng với đường kiến tạo để Sesko dễ dàng ghi bàn trong vòng cấm.

Với lợi thế dẫn trước 2-0, Manchester United chủ động điều tiết nhịp độ, kiểm soát thế trận và khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Đội khách chỉ tạo ra một vài tình huống đáng chú ý nhưng thiếu đi sự chính xác ở khâu dứt điểm. Hiệp 1 khép lại với lợi thế lớn cho đội chủ nhà.

Kịch tính hiệp 2 và bản lĩnh lên tiếng

Bước sang hiệp 2, Liverpool không còn gì để mất và nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công. Những nỗ lực của đội khách sớm được đền đáp.

Phút 47, Szoboszlai tận dụng sai lầm của hàng thủ Manchester United để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thắng này giúp Liverpool lấy lại tinh thần và gia tăng sức ép.

Đến phút 56, thế trận hoàn toàn đảo chiều khi Szoboszlai tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Gakpo dứt điểm chính xác, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2. Trong khoảng thời gian này, Manchester United tỏ ra lúng túng và phải lùi sâu để ổn định lại đội hình.

Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn then chốt, Manchester United đã thể hiện bản lĩnh của đội bóng lớn. Phút 78, từ pha tạt bóng bên cánh trái của Luke Shaw, bóng được phá ra đúng vị trí của Mainoo. Tiền vệ trẻ tung cú sút xa uy lực, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 trong sự vỡ òa của khán giả.

Manchester United hạ Liverpool 3-2 kịch tính, trở lại Champions League mùa tới - Ảnh 1.

Trận đấu đậm dấu ấn của HLV Carrick

ẢNH: REUTERS

Những phút cuối trận diễn ra với tốc độ cao khi Liverpool dồn toàn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Dù tạo ra một số tình huống nguy hiểm, đội khách vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ Manchester United, trong khi thủ môn Lammens cũng có những pha xử lý chắc chắn.

Sau 5 phút bù giờ căng thẳng, Manchester United bảo toàn chiến thắng 3-2.

Chiến thắng này không chỉ giúp Manchester United giành trọn 3 điểm mà còn chính thức đảm bảo suất dự Champions League mùa tới. Đây là phần thưởng xứng đáng cho phong độ ổn định của đội bóng trong giai đoạn quan trọng của mùa giải, đặc biệt là dấu ấn của HLV tạm quyền Michael Carrick.

Ở góc độ chuyên môn, trận đấu này cho thấy Manchester United đang dần hoàn thiện bản lĩnh thi đấu ở những thời điểm quyết định. Việc có thể giữ vững tinh thần sau khi bị gỡ hòa, rồi tái lập thế dẫn trước là tín hiệu tích cực cho một tập thể đang hướng đến sự ổn định dài hạn.

Ngược lại, Liverpool dù thể hiện khả năng bùng nổ trong hiệp 2 nhưng vẫn bộc lộ những vấn đề nơi hàng thủ và sự thiếu ổn định xuyên suốt trận đấu. Nếu không cải thiện, họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất dự Champions League ở giai đoạn còn lại.

Tin liên quan

Chia điểm tiếc nuối, Thể Công Viettel và Ninh Bình bị CLB CAHN bỏ xa trên cuộc đua vô địch

Chia điểm tiếc nuối, Thể Công Viettel và Ninh Bình bị CLB CAHN bỏ xa trên cuộc đua vô địch

Thể Công Viettel dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế, chấp nhận hòa 1-1 trước Ninh Bình trong trận cầu căng thẳng tại Hàng Đẫy tối 3.5.

Highlight CLB Thể Công Viettel 1-1 Ninh Bình: Đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối

Truyền thông Yemen dè chừng U.17 Việt Nam, cảnh báo trận ra quân đầy khó khăn

Khám phá thêm chủ đề

MANCHESTER uNITED THẮNG LIVERPOOL TRỞ LAI CHAMPIONS lEAGUE Ngoại hạng Anh MANCHESTER uNITED XẾP THỨ MẤY
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận