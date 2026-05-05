Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Những đội phán quyết cuộc đua trụ hạng V-League: Bất ngờ có... HAGL

Hồng Nam
Hồng Nam
05/05/2026 10:43 GMT+7

Những đội bóng đã hết (hoặc sắp hết) mục tiêu như HAGL, SLNA, Hải Phòng hay Hà Tĩnh nắm giữ vai trò quan trọng trong cuộc đua trụ hạng khốc liệt ở V-League 2025 - 2026.

HAGL, Hà Tĩnh đóng vai 'người phán xử'?

Với 22 điểm sau 21 trận, HAGL gần như chắc chắn trụ hạng V-League. Đây là chưa phải ngưỡng điểm an toàn nếu nhìn vào những mùa giải trước, tuy nhiên, mùa này lại là ngoại lệ khi cả CLB Đà Nẵng (13 điểm, cuối bảng) và PVF-CAND (14 điểm, áp chót) đều đang kém. 

Với 9 điểm nhiều hơn Đà Nẵng, 8 điểm nhiều hơn PVF-CAND, HAGL chỉ cần từ 3 đến 5 điểm trong 5 trận còn lại là ung dung trụ hạng. Học trò HLV Lê Quang Trãi đang từng bước gia nhập nhóm đội bóng sớm hết mục tiêu ở V-League: không có cơ hội cạnh tranh huy chương, nhưng cũng không có nguy cơ xuống hạng. 

Những đội phán quyết cuộc đua trụ hạng V-League: Bất ngờ có... HAGL- Ảnh 1.

HAGL (trái) sắp trụ hạng thành công

ẢNH: VPF

Nhóm những đội bóng hết mục tiêu luôn là ẩn số ở giai đoạn hạ màn, bởi thái độ thi đấu khó đoán. Lâu nay, giới hâm mộ V-League truyền tai nhau tin đồn về những câu chuyện "xin-cho" điểm số, khi những đội đã chắc chắn trụ hạng đá lỏng chân trước các đối thủ khát điểm. Dù rằng, thông tin ấy chưa từng được thực chứng.

Cần nhắc lại chi tiết này, do cả hai đội bóng đang trong vòng xoáy trụ hạng gồm Đà Nẵng và PVF-CAND sẽ gặp nhiều CLB hết mục tiêu trong 5 trận cuối giải. CLB Đà Nẵng đối đầu Hải Phòng (vòng 24), Hà Tĩnh (vòng 25) và Thanh Hóa (vòng 26). Trong khi đó, PVF-CAND gặp HAGL (vòng 22), Hải Phòng (vòng 25) và SLNA (vòng 26). Liệu nhữnng đội bóng "trung dung" kể trên sẽ ra sân với đội hình nào, đá với bao nhiêu phần trăm khả năng... là chuyện đôi khi chỉ người trong cuộc hay.

Mùa trước, CLB Đà Nẵng từng trụ hạng ngoạn mục khi giành một lèo 14 điểm trong 7 trận cuối, trong đó có những chiến thắng trước SLNA (2-1), Thanh Hóa (1-0), hay trận hòa 2-2 trước Hà Tĩnh đều là những đội đã hết mục tiêu. 

Cách đây 11 năm, HAGL từng đứng cuối bảng trong mùa đầu trẻ hóa đội hình (đưa lứa khóa 1, 2 HAGL JMG lên chơi V-League). Tuy nhiên, khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn nắm quyền thay Guillaume Graechen, HAGL bất ngờ trỗi dậy với 10 điểm trong 5 trận cuối mùa (trong đó điểm số trước những đội đã "yên phận") để ở lại V-League. 

Những đội phán quyết cuộc đua trụ hạng V-League: Bất ngờ có... HAGL- Ảnh 2.

CLB Đà Nẵng (phải) đang vật lộn

ẢNH: MINH TÚ

Hay mùa 2020, Quảng Nam của HLV tạm quyền Nguyễn Thành Công cũng thắng một loạt đối thủ hết mục tiêu như Đà Nẵng, Hải Phòng và suýt nữa vượt Nam Định để trụ hạng. 

Nắm giữ chiếc chìa khóa "phán xử" cuộc đua trụ hạng vốn dĩ khó đoán nhất trong nhiều năm trở lại đây, những đội bóng gần như đã... xong mùa giải HAGL, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa sẽ đá với tâm thế nào?

Tự cứu lấy mình 

Dù thái độ thi đấu của đối thủ vẫn là ẩn số, thì CLB Đà Nẵng hay PVF-CAND chỉ có một con đường: chiến thắng để tự cứu lấy mình. 

Cả hai đội đều đang có mùa giải đáng quên khi chỉ thắng 2 trong số 21 trận từ đầu giải. HLV Trần Tiến Đại chưa vực được tập thể PVF-CAND non nớt đang loay hoay trong lần đầu đá V-League. Còn HLV Lê Đức Tuấn cùng CLB Đà Nẵng dù đá rất nhiệt, nhưng lại thiếu tính toán, thậm chí có phần ngây thơ dẫn đến bị các đội lọc lõi hơn trừng phạt. 

Những đội phán quyết cuộc đua trụ hạng V-League: Bất ngờ có... HAGL- Ảnh 3.

PVF-CAND (áo vàng) non kinh nghiệm V-League

ẢNH: MINH TÚ

Nếu đặt trong bối cảnh của một mùa giải khác, có lẽ CLB Đà Nẵng hoặc PVF-CAND đã hết cơ hội trụ hạng. Song, mùa này là ngoại lệ, khi có hai đội bóng cùng... yếu, dẫn đến cánh cửa sinh tồn (với phần thưởng là tấm vé đá play-off) vẫn mở ra cho một trong hai.

Vòng tới, CLB Đà Nẵng tiếp đón Becamex TP.HCM trên sân nhà, còn PVF-CAND đá sân khách trước HAGL. Cả HAGL và Becamex TP.HCM vẫn còn nguy cơ xuống hạng, nhưng chỉ là trên lý thuyết, do khoảng cách điểm số với nhóm "đèn đỏ" đã tương đối an toàn. Hai đội bóng ở lưng chừng dốc liệu có đá với thái độ... lưng chừng hay không, là chuyện đến khi đá mới tỏ tường. Cả Đà Nẵng và PVF-CAND đều phải dốc toàn lực chơi tất tay, ganh đua nhau từng điểm để lấy vé play-off. 

Trong cuộc đua khắc nghiệt, CLB PVF-CAND gặp bất lợi hơn, do còn phải gặp Hà Nội (vòng 23) và Thể Công Viettel (vòng 24), đều là những đội rất khát điểm để đua ngôi nhì. Trong khi đó, cả 5 đối thủ của Đà Nẵng đều đã hoặc sắp hết mục tiêu thành tích. 

Cuộc chiến chống xuống hạng sẽ còn hấp dẫn đến vòng cuối.

Tin liên quan

Đình Bắc nay đã khác!

Đình Bắc nay đã khác!

Đình Bắc đã rũ bỏ gánh nặng áp lực để cất cánh trên "đường băng" V-League, trở thành chân sút nội đáng xem nhất lúc này.

HLV Kim Sang-sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đội tuyển Việt Nam muốn mạnh hơn: Đừng lo, thầy Kim còn 'mỏ vàng'

Khám phá thêm chủ đề

HAGL Hải Phòng Trụ hạng V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận