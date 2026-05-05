Những đội phán quyết cuộc đua trụ hạng V-League: Bất ngờ có... HAGL

HAGL, Hà Tĩnh đóng vai 'người phán xử'?

Với 22 điểm sau 21 trận, HAGL gần như chắc chắn trụ hạng V-League. Đây là chưa phải ngưỡng điểm an toàn nếu nhìn vào những mùa giải trước, tuy nhiên, mùa này lại là ngoại lệ khi cả CLB Đà Nẵng (13 điểm, cuối bảng) và PVF-CAND (14 điểm, áp chót) đều đang kém.

Với 9 điểm nhiều hơn Đà Nẵng, 8 điểm nhiều hơn PVF-CAND, HAGL chỉ cần từ 3 đến 5 điểm trong 5 trận còn lại là ung dung trụ hạng. Học trò HLV Lê Quang Trãi đang từng bước gia nhập nhóm đội bóng sớm hết mục tiêu ở V-League: không có cơ hội cạnh tranh huy chương, nhưng cũng không có nguy cơ xuống hạng.

HAGL (trái) sắp trụ hạng thành công ẢNH: VPF

Nhóm những đội bóng hết mục tiêu luôn là ẩn số ở giai đoạn hạ màn, bởi thái độ thi đấu khó đoán. Lâu nay, giới hâm mộ V-League truyền tai nhau tin đồn về những câu chuyện "xin-cho" điểm số, khi những đội đã chắc chắn trụ hạng đá lỏng chân trước các đối thủ khát điểm. Dù rằng, thông tin ấy chưa từng được thực chứng.

Cần nhắc lại chi tiết này, do cả hai đội bóng đang trong vòng xoáy trụ hạng gồm Đà Nẵng và PVF-CAND sẽ gặp nhiều CLB hết mục tiêu trong 5 trận cuối giải. CLB Đà Nẵng đối đầu Hải Phòng (vòng 24), Hà Tĩnh (vòng 25) và Thanh Hóa (vòng 26). Trong khi đó, PVF-CAND gặp HAGL (vòng 22), Hải Phòng (vòng 25) và SLNA (vòng 26). Liệu nhữnng đội bóng "trung dung" kể trên sẽ ra sân với đội hình nào, đá với bao nhiêu phần trăm khả năng... là chuyện đôi khi chỉ người trong cuộc hay.

Mùa trước, CLB Đà Nẵng từng trụ hạng ngoạn mục khi giành một lèo 14 điểm trong 7 trận cuối, trong đó có những chiến thắng trước SLNA (2-1), Thanh Hóa (1-0), hay trận hòa 2-2 trước Hà Tĩnh đều là những đội đã hết mục tiêu.

Cách đây 11 năm, HAGL từng đứng cuối bảng trong mùa đầu trẻ hóa đội hình (đưa lứa khóa 1, 2 HAGL JMG lên chơi V-League). Tuy nhiên, khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn nắm quyền thay Guillaume Graechen, HAGL bất ngờ trỗi dậy với 10 điểm trong 5 trận cuối mùa (trong đó điểm số trước những đội đã "yên phận") để ở lại V-League.

CLB Đà Nẵng (phải) đang vật lộn ẢNH: MINH TÚ

Hay mùa 2020, Quảng Nam của HLV tạm quyền Nguyễn Thành Công cũng thắng một loạt đối thủ hết mục tiêu như Đà Nẵng, Hải Phòng và suýt nữa vượt Nam Định để trụ hạng.

Nắm giữ chiếc chìa khóa "phán xử" cuộc đua trụ hạng vốn dĩ khó đoán nhất trong nhiều năm trở lại đây, những đội bóng gần như đã... xong mùa giải HAGL, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa sẽ đá với tâm thế nào?

Tự cứu lấy mình

Dù thái độ thi đấu của đối thủ vẫn là ẩn số, thì CLB Đà Nẵng hay PVF-CAND chỉ có một con đường: chiến thắng để tự cứu lấy mình.

Cả hai đội đều đang có mùa giải đáng quên khi chỉ thắng 2 trong số 21 trận từ đầu giải. HLV Trần Tiến Đại chưa vực được tập thể PVF-CAND non nớt đang loay hoay trong lần đầu đá V-League. Còn HLV Lê Đức Tuấn cùng CLB Đà Nẵng dù đá rất nhiệt, nhưng lại thiếu tính toán, thậm chí có phần ngây thơ dẫn đến bị các đội lọc lõi hơn trừng phạt.

PVF-CAND (áo vàng) non kinh nghiệm V-League ẢNH: MINH TÚ

Nếu đặt trong bối cảnh của một mùa giải khác, có lẽ CLB Đà Nẵng hoặc PVF-CAND đã hết cơ hội trụ hạng. Song, mùa này là ngoại lệ, khi có hai đội bóng cùng... yếu, dẫn đến cánh cửa sinh tồn (với phần thưởng là tấm vé đá play-off) vẫn mở ra cho một trong hai.

Vòng tới, CLB Đà Nẵng tiếp đón Becamex TP.HCM trên sân nhà, còn PVF-CAND đá sân khách trước HAGL. Cả HAGL và Becamex TP.HCM vẫn còn nguy cơ xuống hạng, nhưng chỉ là trên lý thuyết, do khoảng cách điểm số với nhóm "đèn đỏ" đã tương đối an toàn. Hai đội bóng ở lưng chừng dốc liệu có đá với thái độ... lưng chừng hay không, là chuyện đến khi đá mới tỏ tường. Cả Đà Nẵng và PVF-CAND đều phải dốc toàn lực chơi tất tay, ganh đua nhau từng điểm để lấy vé play-off.

Trong cuộc đua khắc nghiệt, CLB PVF-CAND gặp bất lợi hơn, do còn phải gặp Hà Nội (vòng 23) và Thể Công Viettel (vòng 24), đều là những đội rất khát điểm để đua ngôi nhì. Trong khi đó, cả 5 đối thủ của Đà Nẵng đều đã hoặc sắp hết mục tiêu thành tích.

Cuộc chiến chống xuống hạng sẽ còn hấp dẫn đến vòng cuối.