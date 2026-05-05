Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Không phải trụ hạng, cuộc đấu trí nào hấp dẫn hơn cả đua vô địch V-League?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
05/05/2026 13:05 GMT+7

Khi CLB Công an Hà Nội gần như đã nắm chắc chức vô địch V-League trong tay, còn cuộc đua trụ hạng thiếu vắng những ngôi sao sáng nhất thì sự chú ý sẽ đổ về cuộc chiến vào tốp 3 giữa CLB Hà Nội và Ninh Bình.

Đội nào dễ thở hơn?

Sau 21 vòng đấu, khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm (CLB Hà Nội có 39 điểm, Ninh Bình có 38 điểm), con số nhỏ tạo nên sức hút lớn cho cuộc đua vào vị trí giành huy chương V-League. Và ở cuộc đua này, đại diện thủ đô đang có lợi thế về lịch thi đấu.

Không phải trụ hạng, cuộc đấu trí nào hấp dẫn hơn cả đua vô địch V-League?- Ảnh 1.

Hoàng Hên đang thăng hoa cùng CLB Hà Nội

ẢNH: MINH TÚ

Trong phần còn lại của mùa giải, CLB Hà Nội sẽ lần lượt chạm trán những đội bóng phần lớn nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, trong khi đội Ninh Bình phải đối đầu với nhiều cái tên thuộc nhóm trung bình khá. Các đối thủ mà CLB Hà Nội gặp có vị trí trung bình khoảng 9,0, còn con số của đội Ninh Bình là 8,2. Chênh lệch không quá lớn, nhưng đủ để thấy đội bóng cố đô đang phải bước trên hành trình gập ghềnh hơn.

Điều này đồng nghĩa với việc CLB Hà Nội có nhiều cơ hội tích lũy điểm số ổn định hơn, đặc biệt khi họ đối đầu các đội đang xếp ở nhóm cuối như CLB Thanh Hóa hay PVF-CAND. Trong khi đó, Ninh Bình lại phải giải những "bài toán khó" trước các đối thủ không dễ bị khuất phục như CLB Hải Phòng, SLNA hay Công an TP.HCM, những đội bóng luôn rất khó lường.

HLV Chu Đình Nghiêm rời ‘ghế nóng’ CLB Hải Phòng, chuẩn bị dẫn dắt CLB Ninh Bình?

Lợi thế của CLB Hà Nội

Tuy nhiên, lịch thi đấu chỉ là một phần của câu chuyện. Yếu tố quyết định lúc này lại nằm ở phong độ và trạng thái của 2 đội bóng. Ở khía cạnh này, CLB Hà Nội rõ ràng đang chiếm ưu thế. Dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, đội bóng thủ đô đang thể hiện phong độ ấn tượng. 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất, trong đó có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, là minh chứng rõ nét cho sự "vào phom" đúng thời điểm. Đáng chú ý hơn, họ từng đánh bại chính Ninh Bình trong chuỗi trận ấn tượng ấy, qua đó tạo ra lợi thế tâm lý không nhỏ.

Sự thăng hoa của CLB Hà Nội không đến từ một cá nhân riêng lẻ, mà là kết quả của cả tập thể vận hành trơn tru. Những trụ cột giàu kinh nghiệm như Nguyễn Văn Quyết vẫn duy trì vai trò đầu tàu, trong khi các nhân tố như Nguyễn Hai Long hay Đỗ Hoàng Hên mang đến sự năng động và đột biến. Thậm chí, những "măng non" như Nguyễn Anh Tiệp (sinh năm 2006) cũng đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, góp phần tạo nên chiều sâu đáng kể cho đội hình.

Không phải trụ hạng, cuộc đấu trí nào hấp dẫn hơn cả đua vô địch V-League?- Ảnh 2.

Trương Tiến Anh (trái) và các đồng đội

Ngược lại, CLB Ninh Bình lại đang trong quá trình tìm kiếm sự ổn định. Việc thay đổi trên băng ghế huấn luyện, từ HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo sang giai đoạn tạm quyền của HL Vũ Tiến Thành và hiện tại là HLV Bae Ji-won đã phần nào ảnh hưởng đến sự liền mạch trong lối chơi. 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại trong 7 trận gần nhất cho thấy họ chưa đạt được sự ổn định cần thiết.

Dẫu vậy, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp CLB Ninh Bình. Đội bóng này vẫn sở hữu lực lượng có chất lượng cao, với sự kết hợp giữa các nội binh giàu kinh nghiệm như Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Dụng Quang Nho... và dàn ngoại binh đủ sức tạo khác biệt như Geovane Magno (giờ là Nguyễn Tài Lộc nhưng vẫn thi đấu với tư cách ngoại binh), Fred Friday...

Chính vì vậy, dù CLB Hà Nội đang có lợi thế về phong độ lẫn lịch thi đấu, cuộc đua tốp 3 vẫn hoàn toàn chưa ngã ngũ. Khoảng cách một điểm là quá mong manh, và chỉ cần một cú sẩy chân, mọi lợi thế có thể đảo chiều. CLB Ninh Bình, với tinh thần của kẻ bám đuổi, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để vượt lên.

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch dần hạ nhiệt, chính màn so kè giữa Hà Nội và Ninh Bình lại mang đến sức hút đặc biệt cho V-League. Đó là cuộc đối đầu giữa bản lĩnh và khát vọng, giữa sự ổn định đang hình thành và nỗ lực tìm lại nhịp điệu. Và hơn hết, đó là lời khẳng định rằng đôi khi, những câu chuyện hấp dẫn nhất của bóng đá lại không nằm ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

U.17 nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước chủ nhà Trung Quốc: Quyết đấu Myanmar ngày nào?

U.17 nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước chủ nhà Trung Quốc: Quyết đấu Myanmar ngày nào?

Để thua đậm trước U.17 nữ Trung Quốc, U.17 nữ Việt Nam hướng mục tiêu giành chiến thắng trước U.17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối để tranh ngôi nhì bảng với U.17 nữ Thái Lan (4 điểm, hiệu số +1). Việt Nam và Myanmar gặp nhau ngày 7.5.

Thắng kịch tính U.17 Myanmar, Thái Lan tạm vượt Việt Nam lên đầu bảng VCK U.17 nữ châu Á

Đội tuyển Việt Nam đang mạnh lên, tự tin chinh phục mục tiêu lịch sử AFF Cup 2026

Khám phá thêm chủ đề

V-League CLB Hà Nội CLB Ninh Bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận