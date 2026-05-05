Không phải trụ hạng, cuộc đấu trí nào hấp dẫn hơn cả đua vô địch V-League?

Đội nào dễ thở hơn?

Sau 21 vòng đấu, khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm (CLB Hà Nội có 39 điểm, Ninh Bình có 38 điểm), con số nhỏ tạo nên sức hút lớn cho cuộc đua vào vị trí giành huy chương V-League. Và ở cuộc đua này, đại diện thủ đô đang có lợi thế về lịch thi đấu.

Hoàng Hên đang thăng hoa cùng CLB Hà Nội ẢNH: MINH TÚ

Trong phần còn lại của mùa giải, CLB Hà Nội sẽ lần lượt chạm trán những đội bóng phần lớn nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, trong khi đội Ninh Bình phải đối đầu với nhiều cái tên thuộc nhóm trung bình khá. Các đối thủ mà CLB Hà Nội gặp có vị trí trung bình khoảng 9,0, còn con số của đội Ninh Bình là 8,2. Chênh lệch không quá lớn, nhưng đủ để thấy đội bóng cố đô đang phải bước trên hành trình gập ghềnh hơn.

Điều này đồng nghĩa với việc CLB Hà Nội có nhiều cơ hội tích lũy điểm số ổn định hơn, đặc biệt khi họ đối đầu các đội đang xếp ở nhóm cuối như CLB Thanh Hóa hay PVF-CAND. Trong khi đó, Ninh Bình lại phải giải những "bài toán khó" trước các đối thủ không dễ bị khuất phục như CLB Hải Phòng, SLNA hay Công an TP.HCM, những đội bóng luôn rất khó lường.

HLV Chu Đình Nghiêm rời ‘ghế nóng’ CLB Hải Phòng, chuẩn bị dẫn dắt CLB Ninh Bình?

Lợi thế của CLB Hà Nội

Tuy nhiên, lịch thi đấu chỉ là một phần của câu chuyện. Yếu tố quyết định lúc này lại nằm ở phong độ và trạng thái của 2 đội bóng. Ở khía cạnh này, CLB Hà Nội rõ ràng đang chiếm ưu thế. Dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, đội bóng thủ đô đang thể hiện phong độ ấn tượng. 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất, trong đó có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, là minh chứng rõ nét cho sự "vào phom" đúng thời điểm. Đáng chú ý hơn, họ từng đánh bại chính Ninh Bình trong chuỗi trận ấn tượng ấy, qua đó tạo ra lợi thế tâm lý không nhỏ.

Sự thăng hoa của CLB Hà Nội không đến từ một cá nhân riêng lẻ, mà là kết quả của cả tập thể vận hành trơn tru. Những trụ cột giàu kinh nghiệm như Nguyễn Văn Quyết vẫn duy trì vai trò đầu tàu, trong khi các nhân tố như Nguyễn Hai Long hay Đỗ Hoàng Hên mang đến sự năng động và đột biến. Thậm chí, những "măng non" như Nguyễn Anh Tiệp (sinh năm 2006) cũng đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, góp phần tạo nên chiều sâu đáng kể cho đội hình.

Trương Tiến Anh (trái) và các đồng đội

Ngược lại, CLB Ninh Bình lại đang trong quá trình tìm kiếm sự ổn định. Việc thay đổi trên băng ghế huấn luyện, từ HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo sang giai đoạn tạm quyền của HL Vũ Tiến Thành và hiện tại là HLV Bae Ji-won đã phần nào ảnh hưởng đến sự liền mạch trong lối chơi. 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại trong 7 trận gần nhất cho thấy họ chưa đạt được sự ổn định cần thiết.

Dẫu vậy, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp CLB Ninh Bình. Đội bóng này vẫn sở hữu lực lượng có chất lượng cao, với sự kết hợp giữa các nội binh giàu kinh nghiệm như Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Dụng Quang Nho... và dàn ngoại binh đủ sức tạo khác biệt như Geovane Magno (giờ là Nguyễn Tài Lộc nhưng vẫn thi đấu với tư cách ngoại binh), Fred Friday...

Chính vì vậy, dù CLB Hà Nội đang có lợi thế về phong độ lẫn lịch thi đấu, cuộc đua tốp 3 vẫn hoàn toàn chưa ngã ngũ. Khoảng cách một điểm là quá mong manh, và chỉ cần một cú sẩy chân, mọi lợi thế có thể đảo chiều. CLB Ninh Bình, với tinh thần của kẻ bám đuổi, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để vượt lên.

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch dần hạ nhiệt, chính màn so kè giữa Hà Nội và Ninh Bình lại mang đến sức hút đặc biệt cho V-League. Đó là cuộc đối đầu giữa bản lĩnh và khát vọng, giữa sự ổn định đang hình thành và nỗ lực tìm lại nhịp điệu. Và hơn hết, đó là lời khẳng định rằng đôi khi, những câu chuyện hấp dẫn nhất của bóng đá lại không nằm ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng.