U.17 Việt Nam không cao nhưng sẽ khiến châu Á phải ngước nhìn

Chuyện 'thấp bé nhẹ cân' của U.17 Việt Nam

Bảng so sánh chiều cao, cân nặng của các đội dự VCK U.17 châu Á 2026 đã được công bố. Không bất ngờ khi U.17 Việt Nam một lần nữa nằm ở nhóm cuối trong số 15 đội dự giải.

Theo thống kê, U.17 Việt Nam có chiều cao trung bình 1,7343 m, thấp hơn mức trung bình toàn giải là 1,7597 m. Học trò của HLV Cristiano Roland cao hơn Yemen (1,7052 m) cùng Myanmar (1,6774 m), bằng Indonesia, và thấp hơn 11 đội còn lại dự giải.

Đội có chiều cao trung bình tốt nhất là Hàn Quốc với 1,8170 m, tiếp theo là Uzbekistan (1,8109 m) và Trung Quốc (1,8091 m).

U.17 Việt Nam (áo trắng) trưởng thành từng ngày ẢNH: VFF

Thể hình là điểm ưu của các đội Đông bắc Á và Trung Á, phần lớn xuất phát từ bộ gene và đặc trưng khí hậu. Các nước Đông Nam Á hay Nam Á dù cải thiện chiều cao trong những năm qua (U.17 Việt Nam tăng trưởng nhẹ) nhưng còn khoảng cách với nhóm đầu. Trong đội hình của HLV Roland, cầu thủ có chiều cao tốt (từ 1,76 m trở lên) chủ yếu tập trung ở thủ môn, trung vệ và tiền đạo. Hậu vệ biên và tiền đạo cánh có chiều cao khiêm tốn hơn, song không ảnh hưởng nhiều do chơi ở những vị trí không nặng về tranh chấp đối kháng.

Hiển nhiên, thể hình đóng vai trò quan trọng trong bóng đá. Với nhiều cầu thủ cao trên 1,8 m, U.22 Việt Nam từng vô địch SEA Games 30 (2019) với số bàn thắng kỷ lục, mà một nửa trong số này đến từ bóng bổng. Dàn thủ môn và hậu vệ với nhiều nhân tố cao trên 1,8 m cũng giúp U.23 Việt Nam đoạt HCĐ U.23 châu Á 2026, điểm nhấn là chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc (đội bóng cao và khỏe bậc nhất châu Á) ở trận tranh hạng ba.

Nhưng, thể hình không phải tất cả. Kỹ thuật, thể lực, kỷ luật và tư duy chơi bóng mới là nền tảng cốt lõi cho thành công. HLV Roland đang hướng U.17 Việt Nam đi trên con đường này.

Nhỏ nhưng... có võ

U.17 Việt Nam đã quật ngã U.17 Úc ở bán kết Đông Nam Á 2026 (sau đó thẳng tiến đến ngôi vương) nhờ pha phối hợp đá phạt chuẩn mực ở phút 60.

Minh Thủy đá sệt từ cánh phải, để một cầu thủ băng vào nhấc chân tạo động tác giả. Nguyễn Lực băng lên từ phía sau đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1 ngoạn mục.

U.17 Việt Nam chuẩn bị đương đầu núi lớn châu Á ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam xuyên thủng mành lưới của đội tuyển có chiều cao trung bình tốt thứ tư U.17 châu Á 2026 theo cách như vậy. Cao hơn cầu thủ Việt Nam một cái đầu, Úc cũng "chào thua", bởi học trò Roland ghi bàn bằng trí tuệ và kỷ luật, chứ chẳng phải thể hình.

"Không cao nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn" không còn là câu nói... an ủi với bóng đá Việt Nam (hay rộng hơn là thể thao Việt Nam) khi bước ra thế giới. HLV Roland hiểu rằng học trò thua thiệt so với những cường quốc thể thao châu Á vì không có chế độ dinh dưỡng, cơ sở vật chất tập luyện, chăm sóc y tế... tốt bằng. Ông từng băn khoăn chia sẻ với Báo Thanh Niên: "Ở những nền bóng đá mạnh, cầu thủ trẻ được chăm sóc rất kỹ, trong đó có ăn uống ra sao, cần dinh dưỡng thế nào để phát triển các nhóm cơ, phục vụ bài tập đặc thù, hay tập luyện thể lực thế nào để phát triển sở trường chuyên môn. Ở Việt Nam, không phải đội nào cũng đáp ứng".

Dẫu vậy, Roland và học trò kiên định xây mộng World Cup nhờ ý chí, tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, cũng tư duy cởi mở sẵn sàng "thẩm thấu" mọi ý tưởng.

Nếu không có khối óc sáng tạo và sự nhạy bén trên đôi chân khéo léo nhanh nhẹn của cầu thủ, có lẽ HLV Roland không thể xây dựng tập thể U.17 Việt Nam thiện chiến đến thế. 49 bàn thắng trong 10 trận gần nhất, 16 trận bất bại ở giải chính thức suốt 2 năm, đánh bại hoặc cầm hòa Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan... là những gì mà tập thể "thấp bé nhẹ cân" của Roland làm được.

Chẳng có thể hình trời phú, chính những đôi "chân trần chí thép" từng lấm lem bùn đất trong ngày đầu bước tới bóng đá mới là cốt lõi sức mạnh của U.17 Việt Nam.

Một tập thể tự tin chơi bóng theo cách của mình, biết cách phát huy điểm mạnh và không sợ hãi, sẽ biết tìm đến mành lưới đối thủ dù gặp bất lợi thế nào.

U.17 Việt Nam nằm ở bảng C VCK U.17 châu Á 2026, cùng với U.17 Hàn Quốc, U.17 UAE và U.17 Yemen. Đội đá trận ra quân gặp U.17 Yemen lúc 0 giờ ngày 7.5.



