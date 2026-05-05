Có 'ngoại binh' cạnh tranh với Đình Bắc ở đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik càng vui

Đội tuyển Việt Nam quá mạnh ở hàng công

Việc tiền đạo đang chơi cho CLB Ninh Bình Geovane Magno chính thức có quốc tịch Việt Nam, với tên gọi mới là Nguyễn Tài Lộc, hàng công đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ thật sự bùng nổ và có sự cạnh tranh quyết liệt, điều chưa từng xảy ra trước đây. Tài Lộc vốn không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ. Anh từng được định giá 300 nghìn euro (hơn 9 tỉ đồng) và ghi 9 bàn ở mùa này, gồm 7 bàn ở V.League, 2 bàn ở Cúp quốc gia cho đội Ninh Bình.

Trước khi gia nhập Ninh Bình, Tài Lộc từng chơi cho nhiều đội bóng tại Việt Nam và được đánh giá cao nhờ kỹ thuật, khả năng dứt điểm cùng lối chơi giàu năng lượng. Sự ổn định trong phong độ giúp anh trở thành một trong những ngoại binh đáng chú ý nhất trong những mùa giải gần đây.

Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) sẽ là sự bổ sung đáng giá trên hàng công đội tuyển Việt Nam

Ảnh: Minh Tú

Với việc có thêm Tài Lộc trong danh sách cầu thủ nhập tịch, ông Kim Sang-sik đã có 3 cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam và đều chơi ở hàng tiền đạo. Điều này không chỉ giúp vị HLV người Hàn Quốc có thể kiến tạo một đội hình trong mơ mà còn có thể thay đổi chiến thuật trong những thời khắc khó khăn nhằm xoay chuyển thế trận.

Theo dự kiến, ông Kim Sang-sik có thể sắp cùng lúc Tài Lộc (trái), Xuân Son (giữa) và Hoàng Hên (phải) trên hàng tấn công đội tuyển Việt Nam. Đây có thể xem là hàng tiền đạo sắc bén nhất mà các đời HLV trước đây chỉ có thể ao ước. Nếu Tài Lộc đang có 7 bàn thắng thì Hoàng Hên cũng đã ghi 9 bàn ở V-League cho đến thời điểm này. Với Xuân Son, do vừa trở lại thi đấu sau thời gian dài bị chấn thương nên hiệu suất ghi bàn của anh chưa trở lại như thời đỉnh cao. Tuy nhiên, Xuân Son vẫn còn đó sự bén nhạy của một tay săn bàn thượng thặng, điển hình là 2 bàn thắng trong trận thắng Malaysia 3-1 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đình Bắc sẽ gặp cạnh tranh quyết liệt

Tuy nhiên, trên hàng công của đội tuyển Việt Nam lúc này còn có một nhân vật chắc chắn không thể thiếu, đó là tiền đạo trẻ Đình Bắc. Trong 5 trận gần nhất, Đình Bắc đã ghi đến 8 bàn thắng và chính thức theo đuổi cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới mùa này. Trong những bàn thắng của Đình Bắc, chất lượng mới là điểm đáng chú ý chứ không phải số lượng. Đơn cử bàn thắng mở tỷ số của anh trong trận gặp Hải Phòng ở vòng 21 V-League 2025-20226, nhận bóng sau pha bật tường trung lộ với Quang Hải, Đình Bắc bẻ người qua hai trung vệ đang chắn trước mặt và tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Đình Triệu. Bàn thắng này cũng gần như đánh gãy tinh thầnn của đội chủ nhà khiến họ sau đó nhận bàn thua thứ hai và chấp nhận thua trận.

Đình Bắc đang tỏa sáng ở V-League Ảnh: Minh Tú

Sau trận đấu này, chính HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng phải thừa nhận Đình Bắc đang là cầu thủ nội tốt nhất ở V-League. Ông thẳng thắn cho rằng Đình Bắc hiện giờ là một tài năng chứ không phải cầu thủ tiềm năng nữa. Đánh giá này của ông Nghiêm cho thấy một suất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới khó thoát khỏi tay cầu thủ trẻ này. Anh cùng với Tài Lộc, Hoàng Hên, thậm chí cả Xuân Son sẽ có sự cạnh tranh thú vị để tìm suất đá chính trên hàng công.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có lịch thi đấu dày đặc từ tháng 7 đến tháng 10 với 2 giải đấu gần như liên tục là AFF Cup (ASEAN Cup) và FIFA ASEAN Cup, sau đó là VCK Asian Cup 2027 vào tháng 1. Chính vì vậy, HLV Kim Sang-sik cần có đội hình thật dày với nhiều cầu thủ chơi cùng một vị trí để có thể sẵn sàng thay thế cho nhau. Với việc rất nhiều cầu thủ đang thể hiện phong độ tốt ở hàng tấn công, ông Kim có thể yên tâm, như vị trí đá cánh đã có Hoàng Hên, Hai Long, Đình Bắc, Tài Lộc, Văn Thuận…; vị trí trung phong ngoài Xuân Son vẫn có Gia Hưng, Việt Cường. Có thể thấy, đội tuyển Việt Nam đủ sức đối đầu với bất cứ đối thủ nào trong khu vực.