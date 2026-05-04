CLB Thể Công Viettel bị kìm chân

Chiếc thẻ đỏ thay đổi cục diện

CLB Thể Công Viettel có thế trận rất tốt ở nửa đầu trận đấu khi họ chơi áp đảo trước đội khách Ninh Bình. Đội bóng khoác áo lính chơi chắc chắn và tấn công khá sắc nét nên tạo được ưu thế. Bàn thắng của Khuất Văn Khang ghi phút 30 càng cụ thể hóa ưu thế của đội đang đứng hạng 2 trên bảng xếp hạng. Thế nhưng trong tình huống không có gì nguy hiểm, Hoàng Minh lại vào bóng thô bạo với Thanh Thịnh (Ninh Bình) khiến anh lãnh thẻ đỏ rời sân ở phút 45. Ưu thế hơn người giúp Ninh Bình vùng lên ở hiệp 2 để có bàn san bằng tỷ số do công của Dụng Quang Nho. Tiếc cho Ninh Bình bởi họ không đủ lực để ghi thêm bàn thắng, đành hài lòng với tỷ số 1-1.

Dù vậy, kết quả này đem tin vui đến với CLB Hà Nội, đội bóng đang xếp thứ 3 với 39 điểm. Sau vòng 21, CLB Hà Nội chỉ còn thua Thể Công Viettel 4 điểm, nên hoàn toàn có thể bắt kịp đối thủ, bởi đội bóng do HLV Harry Kewell dẫn dắt đang có phong độ rất tốt. Trong khi đó, CLB Ninh Bình với 38 điểm tạm đứng vị trí thứ 4.

Thể Công Viettel (9) bị CLB Ninh Bình chia điểm Ảnh: Minh Tú

HAGL gần cửa trụ hạng

CLB HAGL đã rất gần cửa trụ hạng sau chiến thắng 1-0 trước SLNA ngay trên sân Vinh. Đây là trận đấu kiên cường của thầy trò HLV Lê Quang Trãi, khi họ đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà. SLNA chơi khá hay ở trận này khi giành quyền kiểm soát bóng đến 70%. Có nhiều thời điểm, đội chủ sân Vinh thường xuyên luân chuyển bóng trên phần sân của HAGL, nhưng họ không thể thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất là ghi bàn. Thủ môn Trần Trung Kiên và hàng thủ HAGL chơi rất tỉnh táo để hóa giải hàng loạt pha tấn công của SLNA. Chấp nhận phòng ngự để chờ cơ hội phản công, HAGL đã đạt được mục tiêu của mình. Phút 58, từ pha tấn công nhanh, ngoại binh Batista có pha xử lý bóng đẹp mắt rồi tung cú sút căng ngoài vòng 16 m 50, giúp đội bóng phố núi giành chiến thắng 1-0. Cuối trận, SLNA còn thiệt người khi thủ môn Cao Văn Bình bị thẻ đỏ rời sân.

Thắng trận này, HAGL được 22 điểm, tạm xếp hạng 10, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng đến 9 điểm. Việc Đà Nẵng không có lực lượng tốt nên họ vùng lên thắng 3 trên 5 trận còn lại là rất khó. Vì thế, HAGL gần như chắc suất trụ hạng. Việc sớm trụ hạng sẽ giúp cầu thủ trẻ HAGL thoải mái tâm lý để chơi tốt hơn trong các trận đấu còn lại. Đây cũng là tiền đề giúp họ trưởng thành và hứa hẹn chơi hay hơn ở mùa giải sang năm.

Sau vòng 21, CLB Hà Tĩnh bất ngờ chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh dù giải chỉ còn 5 vòng đấu. Dự kiến, lãnh đạo đội bóng sẽ sớm công bố danh tính HLV mới.