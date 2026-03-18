Thời sự

Dự kiến giảm 50% với 6 nhóm phí, lệ phí khi làm dịch vụ công trên VNeID

Ngọc Lê
18/03/2026 04:12 GMT+7

Dự kiến giảm 50% với 6 nhóm phí, lệ phí dịch vụ công như sát hạch lái xe, giấy phép xây dựng... khi thực hiện dịch vụ công qua VNeID đến hết năm 2026.

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm khuyến khích người dân, tổ chức tăng cường sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID trong thực hiện dịch vụ công.

Theo đó, 6 nhóm phí và lệ phí quan trọng dự kiến sẽ được giảm 50% khi thực hiện qua VNeID đến hết năm 2026 gồm: phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; phí và lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện giao thông đường bộ; lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; cùng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai từ hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Theo dự thảo, nếu các thông tư gốc được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, mức thu vẫn được tính bằng 50% mức phí tại văn bản mới tương ứng.

Dự thảo quy định mức thu ưu đãi này chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31.12.2026. Kể từ ngày 1.1.2027, các khoản phí và lệ phí của 6 nhóm nêu trên sẽ quay trở lại áp dụng theo mức thu quy định tại thông tư gốc và các văn bản sửa đổi hiện hành.

Việc giảm 50% cho 6 nhóm dịch vụ công với mục tiêu hỗ trợ người dân kết nối dữ liệu dễ dàng và lan tỏa tiện ích từ ứng dụng VNeID, chính sách ưu đãi về phí và lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Việc áp dụng mức giảm phí trong thời hạn nhất định được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để người dân, doanh nghiệp chuyển sang sử dụng dịch vụ công qua ứng dụng VNeID, từ đó thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia.

Dưới đây là cụ thể 6 nhóm phí và lệ phí dự kiến sẽ được giảm 50% khi thực hiện qua VNeID đến hết ngày 31.12.2026:

STT

Nhóm dịch vụ công

Nội dung chi tiết

Mức hiện hành (VNĐ)

Mức sau giảm (Dự kiến)

1

Vật liệu nổ công nghiệp

Thẩm định cấp phép sử dụng (biển/đất liền/thi công)

2.000.000 - 5.000.000

1.000.000 - 2.500.000

2

Năng lượng nguyên tử

Thẩm định vận hành thiết bị xạ trị, máy gia tốc

4.000.000 - 45.000.000

2.000.000 - 22.500.000

3

Giao thông đường bộ

Sát hạch lái xe các hạng (lý thuyết/thực hành)

60.000 - 350.000

30.000 - 175.000

Cấp mới, đổi giấy phép lái xe

115.000

57.500

Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng

140.000

70.000

4

Hoạt động xây dựng

Cấp chứng chỉ hành nghề (lần đầu/hạng/đổi)

90.000

45.000

Cấp lại, bổ sung, gia hạn chứng chỉ

45.000

22.500

5

Hành nghề kiến trúc

Cấp lần đầu, chuyển đổi chứng chỉ kiến trúc sư

300.000

150.000

Cấp lại, gia hạn, công nhận chứng chỉ

150.000

75.000

6

Dữ liệu đất đai

Khai thác thông tin thửa đất (đầy đủ/không đầy đủ)

35.000 - 45.000

17.500 - 22.500

Khai thác lịch sử biến động thửa đất

25.000

12.500


Bộ Công an hướng dẫn đăng ký xe, biển số trên cổng dịch vụ công

Ngày 18.7, Cục Cảnh sát giao thông (C08) - Bộ Công an cho biết Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định 5287/QĐ-BCA về việc đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

