Từ 15.3, thủ tục xóa đăng ký tạm trú thay đổi ra sao?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến một số điều và biện pháp thi hành luật Cư trú, trong đó nghị định này có sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú.

Người dân làm thủ tục xóa đăng ký tạm trú trên VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia ẢNH: NHẬT THỊNH

Quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục, xác định rõ các trường hợp bị xóa đăng ký cư trú và trách nhiệm của cơ quan quản lý cư trú khi thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh thông tin cư trú của công dân.

Rút ngắn thời gian xử lý xóa đăng ký tạm trú

Một trong những thay đổi đáng chú ý là thủ tục xóa đăng ký tạm trú được thực hiện chặt chẽ và nhanh gọn hơn.

Trước đây, theo quy định tại Nghị định 154/2024, việc xóa đăng ký tạm trú chủ yếu dựa vào khai báo của người dân hoặc chủ nhà. Trong nhiều trường hợp, người thuê nhà đã chuyển đi nhưng chưa làm thủ tục xóa đăng ký tạm trú, khiến thông tin cư trú vẫn tồn tại trên hệ thống.

Từ ngày 15.3, việc cập nhật và xử lý dữ liệu cư trú được thực hiện nhanh hơn nhờ kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Khi có căn cứ cho thấy công dân không còn sinh sống tại địa chỉ đã đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú có thể tiến hành xác minh và thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú theo quy định.

Quy định về xóa đăng ký tạm trú áp dụng từ ngày 15.3.2026 ĐỒ HỌA: T.N

Hộ gia đình có diện xóa đăng ký tạm trú phải thực hiện trong 7 ngày

Một điểm mới đáng chú ý là thời gian xử lý thủ tục được rút ngắn hơn trước.

Theo quy định mới, trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan đăng ký cư trú tiếp nhận thông tin thông qua kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác do cơ quan, tổ chức quản lý, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, thực hiện xóa đăng ký tạm trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký tạm trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo điều 10, Nghị định số 154/2024/NĐ-CP, trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày hộ gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú theo quy định thì người thuộc diện này hoặc đại diện hộ gia đình/người đại diện hợp pháp có trách nhiệm thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú.

Cách xóa đăng ký tạm trú

Người dân có thể thực hiện thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) đến cơ quan đăng ký cư trú.

Hồ sơ xóa đăng ký tạm trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (mẫu CT01) và giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký tạm trú.

Theo quy định áp dụng từ ngày 15.3, trường hợp người bị đề nghị xóa đăng ký tạm trú có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng không đầy đủ, chính xác thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký cư trú phải xóa đăng ký tạm trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký tạm trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Không xóa đăng ký tạm trú sẽ bị phạt

Trường hợp thuộc diện xóa đăng ký tạm trú theo quy định tại điểm c, e, g, h khoản 1 điều 29 luật Cư trú quy định các trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú, bao gồm: vắng mặt trên 6 tháng không khai báo, chấm dứt thuê/mượn/ở nhờ, chuyển quyền sở hữu chỗ ở, hoặc chỗ ở bị phá dỡ/tịch thu mà hộ gia đình chỉ có 1 người hoặc người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú hoặc đại diện hộ gia đình hoặc người đại diện hợp pháp không thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú.

Lúc đó, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, lập biên bản về việc công dân, đại diện hộ gia đình không thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú và thực hiện xóa đăng ký tạm trú đối với công dân.

Cũng theo quy định mới áp dụng từ ngày 15.3.2026, cơ quan, đơn vị quản lý người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân có văn bản đề nghị cơ quan đăng ký cư trú trên địa bàn đóng quân xóa đăng ký tạm trú đối với người thuộc đơn vị mình quản lý.

Theo đó, văn bản đề nghị cần nêu rõ họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân của người cần xóa đăng ký tạm trú; lý do đề nghị xóa đăng ký tạm trú.

Sau khi thực hiện việc xóa đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú thông báo bằng văn bản giấy hoặc bản điện tử hoặc hình thức điện tử khác cho người bị xóa đăng ký tạm trú hoặc đại diện hộ gia đình.

Từ ngày 15.3, quy trình giải quyết thủ tục minh bạch hơn. Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến, hệ thống sẽ cấp mã để người dân theo dõi tiến độ xử lý. Khi thủ tục hoàn tất, thông tin cư trú được cập nhật trực tiếp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hiển thị trên tài khoản định danh điện tử.

Việc số hóa thủ tục cư trú được kỳ vọng giúp giảm thời gian đi lại của người dân và hạn chế tình trạng quá tải tại các cơ quan đăng ký cư trú. Tuy nhiên, người dân vẫn cần lưu ý thực hiện thủ tục đúng thời hạn khi có thay đổi về chỗ ở.

Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp cản trở, không chấp hành việc kiểm tra tạm trú... sẽ bị phạt đến 8 triệu đồng.



