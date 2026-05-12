Từ 21.5 thay đổi phương thức khai báo tạm trú, lưu trú ra sao?

Thay vì trước đây phải truy cập vào nhiều nền tảng khác nhau, thì kể từ ngày 21.5.2026, việc thông báo lưu trú (đối với công dân Việt Nam) và khai báo tạm trú (đối với người nước ngoài) sẽ được thực hiện thống nhất trên một địa chỉ duy nhất tại: http://tbltkbtt.bocongan.gov.vn/.

Theo Bộ Công an, hệ thống mới này tương thích đa nền tảng, cho phép người dùng thao tác linh hoạt trên máy tính, điện thoại di động và ứng dụng dành riêng cho hệ điều hành Android và iOS.

Ngày 11.5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM thông tin thêm, các cơ sở kinh doanh lưu trú cần lưu ý là chấm dứt sử dụng các nền tảng cũ từ ngày 21.5 trên trang web: https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn và phần mềm thông báo lưu trú ASM. Mọi hoạt động khai báo sau thời điểm nêu trên phải thực hiện trên hệ thống mới của Bộ Công an.

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra liên tục, các tài khoản đã đăng ký trước đây vẫn tiếp tục được sử dụng. Tuy nhiên, người dùng cần cập nhật tên đăng nhập theo cấu trúc mới: tiền tố địa phương_tên đăng nhập cũ.

Ví dụ tiền tố địa phương cụ thể tại một số địa phương đang triển khai như: An Giang thêm ag_ (ví dụ: abc123 chuyển thành ag_abc123); Hải Phòng: thêm hp_; Bắc Ninh: thêm bn_; Phú Thọ thêm pt_).

Hệ thống đang triển khai ở 7 tỉnh, thành phố

Theo Bộ Công an, hiện tại, hệ thống đang được triển khai đồng bộ tại 7 tỉnh, thành phố: An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP.HCM và 3 địa bàn tại Hà Nội (Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà).

Hệ thống mới không chỉ đơn thuần là thay đổi giao diện mà còn tích hợp nhiều tính năng "thông minh" để giảm tải thủ tục hành chính, hỗ trợ trích xuất thông tin tự động từ ảnh chụp hộ chiếu hoặc thẻ căn cước.

Ngoài ra, theo Bộ Công an, một tài khoản chính có thể quản lý nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với các tài khoản phụ, việc đăng ký tài khoản và phê duyệt ngay trên môi trường điện tử.

Bộ Công an nhấn mạnh, việc thực hiện đúng quy định khai báo tạm trú, khai báo lưu trú không chỉ là trách nhiệm pháp lý của các cơ sở lưu trú mà còn là mắt xích quan trọng trong công tác quản lý cư trú và đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.