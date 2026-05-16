Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố vì liên quan ma túy
Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố vì liên quan ma túy

16/05/2026 22:29 GMT+7

Liên quan vụ việc gây xôn xao dư luận những ngày qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Cát Bà), đồng thời tạm giam nhiều bị can, trong đó có ca sĩ Miu Lê.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội liên tục xôn xao trước thông tin ca sĩ Miu Lê có liên quan đến ma túy. Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà, với nhiều đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút trưa 10.5.2026, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Vũ Khương An, 31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM; Trần Đức Phong, 35 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, 36 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, 30 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội; Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú tại phường Nhiên Lộc, TP.HCM; và Vũ Thái Nam, 24 tuổi, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải)

ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

