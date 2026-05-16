Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú tại TP.HCM) và Vũ Khương An (31 tuổi, trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang (30 tuổi, trú tại Hà Nội) về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 10.5, sau khi nhận được tin báo của quần chúng, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu và phát hiện có 6 người đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố vì liên quan ma túy

Những người liên quan gồm: Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Thái Nam. Qua kiểm tra, tất cả đều dương tính với chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp cơ sở lưu trú Titibeach tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng công an thu giữ 5,35 gram ketamine; 0,4 gram ketamine và cocaine cùng nhiều dụng cụ liên quan việc sử dụng ma túy.

Trước đó, ngày 14.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố, bắt tạm giam Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam và Đoàn Thị Thúy An.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt (42 tuổi, trú tại Hà Nội), để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an TP.Hải Phòng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.