Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
16/05/2026 21:46 GMT+7

Ca sĩ Miu Lê bị Công an TP.Hải Phòng bắt tạm giam để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, liên quan vụ nhiều người dương tính ma túy tại bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải (Hải Phòng).

Ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú tại TP.HCM) và Vũ Khương An (31 tuổi, trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt giam ca sĩ Miu Lê - Ảnh 1.

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam

ẢNH: CAHP

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang (30 tuổi, trú tại Hà Nội) về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 10.5, sau khi nhận được tin báo của quần chúng, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu và phát hiện có 6 người đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố vì liên quan ma túy

Bắt giam ca sĩ Miu Lê - Ảnh 2.

Các đối tượng trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu

ẢNH: CAHP

Những người liên quan gồm: Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Thái Nam. Qua kiểm tra, tất cả đều dương tính với chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp cơ sở lưu trú Titibeach tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng công an thu giữ 5,35 gram ketamine; 0,4 gram ketamine và cocaine cùng nhiều dụng cụ liên quan việc sử dụng ma túy.

Trước đó, ngày 14.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố, bắt tạm giam Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam và Đoàn Thị Thúy An.

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt (42 tuổi, trú tại Hà Nội), để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an TP.Hải Phòng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Giám đốc Công an Hải Phòng chỉ đạo điều tra vụ Miu Lê dương tính với ma túy

Giám đốc Công an Hải Phòng chỉ đạo điều tra vụ Miu Lê dương tính với ma túy

Giám đốc Công an Hải Phòng yêu cầu điều tra xử lý vụ nữ ca sĩ với nghệ danh Miu Lê cùng 5 người khác dương tính với ma túy.

Khám phá thêm chủ đề

Miu Lê Hải Phòng ca sĩ Miu Lê
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận