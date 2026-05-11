Ca sĩ Miu Lê làm việc với công an vì liên quan đến ma túy

Lã Nghĩa Hiếu
11/05/2026 19:26 GMT+7

Nữ ca sĩ với nghệ danh Miu Lê đang làm việc với Công an đặc khu Cát Hải liên quan vụ việc nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đảo Cát Bà.

Ngày 11.5, thông tin từ Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) cho biết, một người mang nghệ danh Miu Lê đang làm việc với Công an xã Cát Hải liên quan vụ việc nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đảo Cát Bà.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với công an vì liên quan đến ma túy- Ảnh 1.

Ca sĩ Miu Lê tại cơ quan công an

ẢNH: CACH

Theo thông tin ban đầu, Công an đặc khu Cát Hải nhận tin báo của người dân về việc một nhóm người có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm người liên quan gồm Lê Ánh Nhật (35 tuổi, trú TP.HCM), được cho là sử dụng nghệ danh Miu Lê; Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP.HCM); Trần Đức Phong (33 tuổi, trú Hà Nội) cùng 3 người khác.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, qua test nhanh, một số người trong nhóm cho kết quả dương tính với ma túy.

Liên quan vụ việc, người mang nghệ danh Miu Lê hiện đang làm việc với cơ quan công an để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Theo chính quyền đặc khu Cát Hải, bãi tắm Tùng Thu, nơi xảy ra vụ việc, nằm cách trung tâm thị trấn Cát Bà khoảng 2 km, là khu vực tập trung đông khách du lịch tại Cát Bà.

Hiện Công an đặc khu Cát Hải đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc nghi liên quan ma túy để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ khóa về ca sĩ Miu Lê được tìm kiếm tăng đột biến

Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều 11.5, ca sĩ Miu Lê trở thành từ khóa được tìm kiếm nổi bật trên Google Trend. Hình ảnh của nữ ca sĩ cũng được chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

