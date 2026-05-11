Từ khóa về ca sĩ Miu Lê được tìm kiếm tăng đột biến

Miu Lê thu hút sự quan tâm khi hình ảnh của cô được chia sẻ khắp các trang mạng vào chiều 11.5 Ảnh: FBNV

Chiều 11.5, Google xu hướng (Google Trends) ghi nhận lượng tìm kiếm thông tin "khủng" xoay quanh ca sĩ Miu Lê. Từ khóa "Miu Lê" tăng vọt theo chiều thẳng đứng, nằm trong top thịnh hành chỉ sau thời gian ngắn. Cùng với đó, các từ khóa liên quan như "Ca sĩ Miu Lê", "tên thật Miu Lê", "Miu Lê tên thật là gì", "Miu Lê sinh năm"... cũng liên tục được dân mạng tìm kiếm.

Trên nền tảng Facebook, hình ảnh của Miu Lê được chia sẻ khắp các fanpage, hội nhóm, thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người hâm mộ còn vào trang cá nhân có gần 700.000 người theo dõi của nữ ca sĩ và để lại bình luận trái chiều.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Năm 2009, cô bắt đầu tham gia phim Những thiên thần áo trắng (đạo diễn Lê Hoàng), sau đó ghi dấu ấn qua các dự án khác như Nhà có 5 nàng tiên, Yêu anh! Em dám không, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao, Cô gái đến từ hôm qua... và gần đây nhất là Đại tiệc trăng máu 8.

Trên hành trình làm nghề, Miu Lê từng tâm sự bản thân đối diện với nhiều áp lực, từ những lời chê bai ngoại hình đến việc rèn luyện diễn xuất, thay đổi lối sống và giữ kỷ luật trong công việc.

Ngoài diễn xuất, người đẹp còn tham gia ca hát và gặt hái một số thành tựu nhất định. Cô có nhiều ca khúc hit như Yêu anh, Giấc mơ thần tiên, Em nhớ anh, Yêu một người có lẽ, Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ, Vì mẹ em bắt chia tay... Thời gian qua, Miu Lê được chú ý khi tham gia chương trình Em xinh "say hi".