Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Từ khóa về ca sĩ Miu Lê được tìm kiếm tăng đột biến

Lạc Xuân
Lạc Xuân
11/05/2026 16:20 GMT+7

Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều 11.5, ca sĩ Miu Lê trở thành từ khóa được tìm kiếm nổi bật trên Google Trend. Hình ảnh của nữ ca sĩ cũng được chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Từ khóa về ca sĩ Miu Lê được tìm kiếm tăng đột biến- Ảnh 1.

Miu Lê thu hút sự quan tâm khi hình ảnh của cô được chia sẻ khắp các trang mạng vào chiều 11.5

Ảnh: FBNV

Chiều 11.5, Google xu hướng (Google Trends) ghi nhận lượng tìm kiếm thông tin "khủng" xoay quanh ca sĩ Miu Lê. Từ khóa "Miu Lê" tăng vọt theo chiều thẳng đứng, nằm trong top thịnh hành chỉ sau thời gian ngắn. Cùng với đó, các từ khóa liên quan như "Ca sĩ Miu Lê", "tên thật Miu Lê", "Miu Lê tên thật là gì", "Miu Lê sinh năm"... cũng liên tục được dân mạng tìm kiếm.

Trên nền tảng Facebook, hình ảnh của Miu Lê được chia sẻ khắp các fanpage, hội nhóm, thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người hâm mộ còn vào trang cá nhân có gần 700.000 người theo dõi của nữ ca sĩ và để lại bình luận trái chiều.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Năm 2009, cô bắt đầu tham gia phim Những thiên thần áo trắng (đạo diễn Lê Hoàng), sau đó ghi dấu ấn qua các dự án khác như Nhà có 5 nàng tiên, Yêu anh! Em dám không, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao, Cô gái đến từ hôm qua... và gần đây nhất là Đại tiệc trăng máu 8.

Trên hành trình làm nghề, Miu Lê từng tâm sự bản thân đối diện với nhiều áp lực, từ những lời chê bai ngoại hình đến việc rèn luyện diễn xuất, thay đổi lối sống và giữ kỷ luật trong công việc.

Ngoài diễn xuất, người đẹp còn tham gia ca hát và gặt hái một số thành tựu nhất định. Cô có nhiều ca khúc hit như Yêu anh, Giấc mơ thần tiên, Em nhớ anh, Yêu một người có lẽ, Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ, Vì mẹ em bắt chia tay... Thời gian qua, Miu Lê được chú ý khi tham gia chương trình Em xinh "say hi".

Tin liên quan

Miu Lê: Tôi chọn 'giàu xài tiết kiệm' thay vì 'nghèo xài sang'

Miu Lê: Tôi chọn 'giàu xài tiết kiệm' thay vì 'nghèo xài sang'

Miu Lê nói khi bước sang năm mới, điều cô quan trọng vẫn là sức khỏe. Theo nữ ca sĩ, đó là yếu tố cần thiết để bản thân say mê với công việc.

Khám phá thêm chủ đề

Miu Lê ca sĩ Miu Lê xu hướng scandal
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận