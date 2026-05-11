Giám đốc Công an Hải Phòng chỉ đạo điều tra vụ Miu Lê dương tính với ma túy

Tối 11.5, thông tin từ Công TP.Hải Phòng cho biết, thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an đặc khu Cát Hải điều tra, xử lý vụ ca sĩ Miu Lê cùng 5 người sử dụng ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đảo Cát Bà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 10.5, sau khi nhận tin báo của người dân về việc một nhóm người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, Công an đặc khu Cát Hải đã tổ chức kiểm tra tại bãi tắm Tùng Thu.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 6 người liên quan gồm: Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP.HCM), Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú đặc khu Cát Hải), Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội), Lê Ánh Nhật - nữ ca sĩ Miu Lê (35 tuổi, trú TP.HCM) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú Bắc Ninh).

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch địa phương, trong đó một người là nữ ca sĩ nổi tiếng, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an đặc khu Cát Hải điều tra, xử lý theo quy định

Hiện Công an đặc khu Cát Hải đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc nghi liên quan ma túy để xử lý theo quy định pháp luật.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với công an vì liên quan đến ma túy

Trang Facebook Miu Lê khóa bình luận

Sau thông tin liên quan vụ việc nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà, trang Facebook của Miu Lê đã khóa phần bình luận.

Chiều 11.5, nhiều người dùng mạng xã hội phát hiện fanpage Facebook của Miu Lê với khoảng 2,5 triệu lượt theo dõi đã khóa tính năng bình luận trên các bài đăng.

Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin một người tên Lê Ánh Nhật đang làm việc với Công an đặc khu Cát Hải liên quan vụ việc nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đảo Cát Bà.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, năm nay 35 tuổi, quê Ninh Thuận cũ. Cô bắt đầu được khán giả biết đến khi tham gia phim Những thiên thần áo trắng năm 2009.

Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh như Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp và Anh thầy ngôi sao.

Ngoài diễn xuất, Miu Lê còn hoạt động ca hát với nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ và Vì mẹ anh bắt chia tay.