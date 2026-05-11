Biển người xem múa rối dân gian xuống phố ở Hải Phòng

11/05/2026 16:43 GMT+7

Múa rối dân gian tại Hải Phòng thu hút hàng nghìn người dân, du khách vây kín khu vực trung tâm để xem nghệ nhân 'đưa di sản xuống phố' trong không khí lễ hội hiện đại.

Những ngày qua, quảng trường Nhà hát TP.Hải Phòng và dải vườn hoa trung tâm ken đặc người dân, du khách đến theo dõi Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ 4 năm 2026.

Điểm nhấn gây chú ý nhất của chương trình là màn múa rối dân gian xuống phố với sự tham gia của các nghệ nhân Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng cùng các phường rối Hồng Phong, Nhân Hòa.

Trong tiếng trống hội rộn ràng, các mô hình chú Tễu, rối rồng, nhân vật dân gian xuất hiện giữa phố đi bộ và các khối carnival hiện đại khiến nhiều người thích thú. Hàng dài khán giả đứng kín hai bên đường, liên tục giơ điện thoại ghi hình, tạo nên khung cảnh náo nhiệt hiếm thấy giữa trung tâm thành phố cảng.

Không chỉ trình diễn múa rối dân gian, chương trình còn tái hiện các nghi lễ truyền thống như rước tiến sĩ, hình ảnh người nông dân Bắc bộ, thiếu nữ trong trang phục cổ truyền cùng nhiều yếu tố lễ hội dân gian được dàn dựng theo hình thức diễu hành cộng đồng.

Theo các nghệ nhân, việc đưa múa rối dân gian xuống phố không chỉ tái hiện đầy đủ một tiết mục truyền thống mà còn tạo cơ hội để công chúng tiếp cận gần hơn với di sản văn hóa trong không khí lễ hội hiện đại.

"Múa rối vốn thường biểu diễn trong không gian sân khấu cố định. Khi đưa múa rối dân gian xuống phố, khán giả có thể trực tiếp tương tác, cảm nhận gần hơn vẻ đẹp của văn hóa truyền thống", một nghệ nhân phường rối Hồng Phong chia sẻ.

Giữa hàng chục chương trình carnival hiện đại, phần trình diễn múa rối dân gian vẫn tạo dấu ấn riêng nhờ sự mộc mạc, gần gũi và đậm chất văn hóa Việt.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, nhiều du khách lần đầu được xem múa rối dân gian trong không gian mở đã bày tỏ sự bất ngờ trước cách làm mới di sản của Hải Phòng.

Chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội, cho biết: "Tôi từng xem múa rối nước nhưng đây là lần đầu thấy múa rối dân gian diễu hành giữa phố đông người như vậy. Không khí rất đặc biệt, vừa truyền thống vừa hiện đại, khiến du khách dễ tiếp cận hơn".

Trong khi đó, anh Trần Đức Anh, người dân Hải Phòng, cho rằng việc đưa múa rối dân gian xuống phố là cách quảng bá văn hóa hiệu quả.

"Nghệ thuật dân gian nếu chỉ diễn trong nhà hát sẽ khó tiếp cận giới trẻ. Khi xuống phố, mọi người dễ xem hơn, trẻ em cũng hào hứng hơn với văn hóa truyền thống", anh Đức Anh nói.

Liên hoan diễn ra từ ngày 8 đến 12.5 tại quảng trường Nhà hát thành phố, Trung tâm Điện ảnh và Triển lãm thành phố cùng Nhà hát Sông Cấm. Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng 2026 nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng là thành phố năng động nhưng vẫn gìn giữ, làm mới và lan tỏa các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc.

