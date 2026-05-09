Lễ hội Hoa phượng đỏ bùng nổ, hút 10.000 khán giả

TP.Hải Phòng vừa tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 2026 với chủ đề "Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng", thu hút khoảng 10.000 người dân và du khách tham dự, tại khu trung tâm chính trị - hành chính TP.Hải Phòng.



Lễ hội Hoa phượng đỏ 2026 của TP.Hải Phòng diễn ra ấn tượng ẢNH: H.P

Đêm khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ 2026 của TP.Hải Phòng được dàn dựng công phu, với chương trình nghệ thuật quy mô lớn, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên không gian lễ hội sôi động, giàu cảm xúc.

Toàn cảnh lễ hội tại khu vực trung tâm hành chính TP.Hải Phòng ẢNH: H.P

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, nhấn mạnh đây là sự kiện văn hóa - du lịch thường niên, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 - 13.5.2026). Đồng thời, lễ hội năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong không gian và tầm vóc của TP.Hải Phòng mới.

Hơn 10.000 khán giả theo dõi sự kiện ẢNH: H.P

Theo lãnh đạo TP.Hải Phòng, Lễ hội Hoa phượng đỏ không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là dịp tôn vinh chiều sâu lịch sử, truyền thống của vùng đất "địa linh nhân kiệt", nơi hội tụ các giá trị tiêu biểu của dân tộc qua nhiều thế hệ danh nhân.

Từ dấu mốc giải phóng năm 1955, Hải Phòng không ngừng đổi mới, bứt phá, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và cửa ngõ kinh tế biển chiến lược của cả nước. Trong 11 năm liên tiếp, thành phố duy trì mức tăng trưởng 2 con số, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Pháo hoa rực sáng tại khu trung tâm hành chính TP.Hải Phòng ẢNH: H.P

Khởi nguồn từ năm 2012, Lễ hội Hoa phượng đỏ đã từng bước trở thành thương hiệu văn hóa đặc trưng của Hải Phòng, là sản phẩm du lịch tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Hoa phượng đỏ 2026 tiếp tục được nâng tầm với hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra xuyên suốt, cùng 14 công trình, dự án trọng điểm được khởi công, khánh thành.

TP.Hải Phòng đặt mục tiêu đưa Lễ hội Hoa phượng đỏ trở thành thương hiệu văn hóa - du lịch mang tầm quốc gia, quốc tế, đồng thời là cầu nối xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh một Hải Phòng năng động, hiện đại, giàu bản sắc và đầy khát vọng vươn xa.