Ông Đỗ Thành Trung làm Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng

Lã Nghĩa Hiếu
20/04/2026 10:07 GMT+7

Ông Đỗ Thành Trung, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 20.4, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Hải Phòng khóa XVII, ông Đỗ Thành Trung đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031, với 100% phiếu tán thành.

Trước đó, ông Trung đã được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đỗ Thành Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng

Ông Đỗ Thành Trung (50 tuổi), Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, kế nhiệm ông Lê Ngọc Châu, người vừa được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng. 

Tân Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng quê Gia Lai, có trình độ thạc sĩ kinh tế, từng có nhiều năm công tác tại Bộ KH-ĐT (cũ). 

Tháng 3.2023, ông Trung được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ KH-ĐT (cũ). Đến tháng 2.2025, sau khi Bộ Tài chính sáp nhập với Bộ KH-ĐT, ông giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tháng 3.2026, ông Châu được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Hải Phòng khóa XVII, ông Lê Văn Hiệu tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, HĐND thành phố cũng kiện toàn các chức danh lãnh đạo các ban Pháp chế, Văn hóa - Xã hội, Kinh tế - Ngân sách và Đô thị.

Ngoài ra, HĐND TP.Hải Phòng đã bầu 6 phó chủ tịch UBND nhiệm kỳ mới, gồm các ông: Lê Anh Quân, Vũ Tiến Phụng, Trần Văn Quân, Lê Trung Kiên, Hoàng Trung Cường và Nguyễn Minh Hùng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

