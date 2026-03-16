Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng

Chiều 16.3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, trong đó công bố quyết định điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư chúc mừng ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: Đ.T

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư, cho biết việc ông Đỗ Thành Trung được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính đối với năng lực, phẩm chất của cán bộ này.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức T.Ư, ông Đỗ Thành Trung là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm trong quản lý nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kế hoạch, đầu tư và tài chính. Trong quá trình công tác, ông được ghi nhận có phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, quyết liệt và có nhiều đóng góp quan trọng cho lĩnh vực tài chính - đầu tư.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư đề nghị trên cương vị Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Đỗ Thành Trung nhanh chóng nắm bắt tình hình, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, cùng tập thể cấp ủy, chính quyền xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Thành Trung cho biết ông nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trước yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Ông Đỗ Thành Trung khẳng định sẽ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình thực tiễn để bảo đảm hoạt động của bộ máy không bị gián đoạn.

Ông Đỗ Thành Trung (50 tuổi) quê quán ở tỉnh Bình Định. Tháng 3.2023, ông Trung được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ); đến tháng 2.2025, ông Trung, được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.