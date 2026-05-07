Mỹ Tâm, Trọng Tấn cùng dàn sao 'đổ bộ' Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Sân khấu lễ hội được ứng dụng nhiều công nghệ cao Ảnh: BTC

Với chủ đề "Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng", Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay được xây dựng theo một thông điệp xuyên suốt về hành trình phát triển của thành phố: từ những lớp trầm tích và sự "bồi tụ" của các giá trị lịch sử, văn hóa, con người, đến quá trình bứt phá mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập.

Trong đêm tổng duyệt, các tiết mục được dàn dựng kết hợp giữa công nghệ hiện đại và yếu tố truyền thống khiến khán giả không ngừng trầm trồ, đưa điện thoại lên ghi hình lại.

Một trong những tiết mục được dự báo tạo nhiều thú vị của chương trình đó là sự xuất hiện của nghệ sĩ chèo Thảo Hiền, một người con của Hải Phòng với bài chèo theo điệu Đào liễu Xứ Đông văn hiến. Xứ Đông (hay trấn Hải Đông) là tên gọi cổ của vùng đất thuộc tỉnh Hải Dương ngày nay, nằm ở phía Đông kinh thành Thăng Long xưa.

Nghệ sĩ Thảo Hiền trong buổi tổng duyệt Ảnh: BTC

Chương trình do tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang dàn dựng theo cấu trúc ba chương, tạo nên một dòng chảy nghệ thuật liền mạch, kết nối quá khứ hào hùng, hiện tại năng động và khát vọng vươn tới tương lai của thành phố Cảng. Cuối chương trình sẽ là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao và tầm thấp.

Chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: NSND Khánh Hòa, NSND Nhật Thuận, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, cùng các ca sĩ được đông đảo công chúng yêu mến như Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Nguyễn Ngọc Anh, Dương Hoàng Yến, nhóm Oplus, Thảo Hiền, Rapper Ram C và nghệ sĩ saxophone Hoàng Tùng, cùng MC Mỹ Lan - Hạnh Phúc.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết lộ đêm khai mạc được đầu tư quy mô lớn với việc ứng dụng đồng bộ các công nghệ trình diễn hiện đại, có quy mô khán đài hơn 8.000 người. Đối với các khán giả không có vé mời, ban tổ chức có bố trí hệ thống màn hình LED và âm thanh để công chúng theo dõi.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2012, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là nhịp cầu đưa hình ảnh thành phố Cảng đến gần hơn với du khách cả nước. Qua 12 mùa tổ chức, sự kiện đã dần khẳng định nét riêng qua từng chủ đề hằng năm, ghi dấu quá trình phát triển của Hải Phòng từ những giá trị lịch sử đến nhịp sống hiện đại ngày nay.