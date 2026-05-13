Những loại công trình được miễn giấy phép xây dựng mà người dân cần biết

Trong số này có công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500 m2 hay công trình sửa chữa, cải tạo bên trong không phải xin phép xây dựng.

Dù vậy, để được miễn giấy phép xây dựng, các công trình trên phải không thuộc một trong các khu vực: khu chức năng, khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung thành phố.

Đối với các công trình sửa chữa, cải tạo bên hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng không phải xin phép xây dựng.

Nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng và sửa chữa không cần phải xin phép xây dựng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Những công trình này trước khi xây dựng, chủ đầu tư gửi thông báo khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền tại địa phương để quản lý. Hồ sơ thông báo khởi công xây dựng tương ứng với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định (không bao gồm đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng).

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

Nhóm thứ nhất là công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp, cấp bách; công trình thuộc dự án đầu tư công đặc biệt, dự án đầu tư theo thủ tục đặc biệt; công trình tạm; công trình tại khu vực đất quốc phòng - an ninh.

Nhóm thứ hai gồm các công trình thuộc dự án đầu tư công, được quyết định đầu tư bởi các cấp có thẩm quyền như: Thủ tướng, người đứng đầu cơ quan Trung ương, thủ trưởng các cơ quan tư pháp tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Chủ tịch UBND các cấp.

Nhóm thứ ba là công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên; công trình theo tuyến ngoài khu vực định hướng phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt hoặc phương án tuyến được chấp thuận.

Tuy nhiên, muốn được miễn giấy phép xây dựng vẫn phải đáp ứng một số điều kiện ẢNH: ĐÌNH SƠN

Nhóm thứ tư là công trình trên biển thuộc dự án đầu tư xây dựng ngoài khơi đã được cấp có thẩm quyền giao khu vực biển để thực hiện dự án; cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không, công trình bảo đảm hoạt động bay ngoài cảng.

Nhóm thứ năm gồm công trình quảng cáo không phải xin phép theo luật Quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

Nhóm thứ sáu là công trình thuộc dự án đầu tư đã được cơ quan chuyên môn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc điều chỉnh và được phê duyệt theo quy định.

Nhóm thứ bảy là công trình xây dựng cấp 4; nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500 m2 được miễn giấy phép nếu không thuộc các khu vực có quy định quản lý kiến trúc như khu chức năng, khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch tỉnh/thành phố, quy hoạch chung khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, quy hoạch chung xã hoặc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.

Nhóm thứ tám được miễn giấy phép xây dựng là công trình sửa chữa, cải tạo bên trong hoặc cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp đường đô thị có yêu cầu quản lý kiến trúc. Việc sửa chữa không làm thay đổi mục đích, công năng, không ảnh hưởng kết cấu chịu lực, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, môi trường và hạ tầng kỹ thuật.